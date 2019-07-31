З 1 серпня Нацгвардія буде патрулювати вулиці міст України

Службовці Національної гвардії будуть патрулювати вулиці міст України з 1 серпня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"З 1 серпня 2019 військовослужбовці Національної гвардії України виконувати завдання з охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів", - сказано в ньому.

МВС відзначає, що буде залучено близько 2 000 патрульних, 100 автомобілів і 100 службових собак.

Як повідомляли Українські Новини, військовослужбовці Нацгвардії випробували гранатомет PSRL-1, отриманий з США.

Також раніше армія і Нацгвардія отримали 70 Бтрів, танків і ракетних комплексів.

А ще раніше повідомлялося про цвіль і відпалу штукатурку: в яких умовах живуть нацгвардейцы в казармах Києва.

Зате Нацгвардії дозволили використовувати водомети і заборонили застосовувати сльозогінний газ в натовпі.

А Турчинов обіцяв навчити Нацгвардію кричати "Героям слава", щоб "ворог з переляку помер".