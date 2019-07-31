З 1 серпня Нацгвардія буде патрулювати вулиці міст України

Службовці Національної гвардії будуть патрулювати вулиці міст України з 1 серпня.\r\nПро це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"З 1 серпня 2019 військовослужбовці Національної гвардії України виконувати завдання з охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів", - сказано в ньому.\r\nМВС відзначає, що буде залучено близько 2 000 патрульних, 100 автомобілів і 100 службових собак.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, військовослужбовці Нацгвардії випробували гранатомет PSRL-1, отриманий з США.\r\nТакож раніше армія і Нацгвардія отримали 70 Бтрів, танків і ракетних комплексів.\r\nА ще раніше повідомлялося про цвіль і відпалу штукатурку: в яких умовах живуть нацгвардейцы в казармах Києва.\r\nЗате Нацгвардії дозволили використовувати водомети і заборонили застосовувати сльозогінний газ в натовпі.\r\nА Турчинов обіцяв навчити Нацгвардію кричати "Героям слава", щоб "ворог з переляку помер".