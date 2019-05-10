Военнослужащие Нацгвардии испытали гранатомет PSRL-1, полученный из США

Гранатомет PSRL-1, полученный Украиной из США, был протестирован военнослужащими Национальной гвардии. Об этом говорится в сообщении Национальной гвардии в Facebook.

Так, сообщается, что американский гранатомет обладает преимуществами перед ручным гранатометом РПГ-7. PSRL-1 поражает бронированную технику, укрепления и живую силу противника одним выстрелом гранаты - калибра 40 мм.

Также отмечается, что сейчас Нацгвардия имеет на вооружении партию 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства Соединенных Штатов. Кроме того, уже разработана программа обучения личного состава и методика эксплуатации ручного гранатомета PSRL-1.

Как сообщали Українські Новини, в Генштабе признали недостачу укомплектованности военной техникой и вооружением.

Ранее Пентагон выделил для Украины и других стран более $300 млн на производство Javelin.