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31 июля 2019, среда, 20:36 10
Политика 2019-07-31T20:36:41+03:00
Українські Новини
Экс-медиаменеджер Пинчука Бородянский может стать главой мега-министерства по информполитике и зовет СМИ на вс

Экс-медиаменеджер Пинчука Бородянский может стать главой мега-министерства по информполитике и зовет СМИ на встречу

В новом правительстве Украины экс-директор медиагруппы StarLightMedi (в нее входят телеканалы, принадлежащие олигарху Виктору Пинчуку) Владимир Бородянский, который недавно стал советником президента Владимира Зеленского, может возглавить мега-министерство, объединяющее Мининформполитики, Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта. 

Об этом "Стране" сообщили источники в Офисе президента. Сам Бородянский отказался комментировать данные слухи "Стране".

Однако, по данным нашего издания, уже завтра, 1 августа, он собирает закрытую встречу представителей крупнейших СМИ по информационной политике. 

Бородянскому 45 лет, он получил образование в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Финансы и кредит". С 2012 по 2018 годы возглавлял медиагруппу StarLightMedia, которая принадлежит Виктору Пинчуку. Группа включает телеканалы СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2 и ОЦЕ ТВ.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор телеканала СТБ Владимир Бородянский, назначенный в понедельник внештатным советником Президента Владимира Зеленского, намерен создать рабочую группу для разработки гуманитарной стратегии.

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