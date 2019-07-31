Повредили глаз и чуть не сломали гортань. Работники "Укринформа" рассказали о деталях нападения на пресс-центр

После нападения на пресс-центр "Укринформа" работники, которым досталось больше всего, - Павел Негрей и Роман Храбров - до сих пор не могут прийти в себя и жалуются на самочувствие. Всего же за медицинской помощью обращалось 5 работников информагентства. По предварительным уточненным подсчетам сумма ущерба после нападений превышает 500 тыс. грн. Из строя выведено конференц-систему стоимостью 500 тыс. грн. В Национальном союзе журналистов Украины осуждают грубую атаку на сотрудников ведущего информагентства страны и требуют весомого наказания для нападающих, сообщает НСЖУ.\r\n"Все произошло очень спонтанно, даже не сразу понял, что происходит: на меня напали со спины и очень сильно схватили за плечо, в котором раньше была сломана ключица и сейчас стоит металлическая пластина. Боль почувствовал просто безумную", - рассказывает в комментарии НСЖУ один из пострадавших Роман Храбров.\r\nДалее нападавшие оттолкнули Романа от входа в пресс-центр, на многочисленные призывы не делать вандализма и не ломать дорогостоящую технику, принадлежащую государству, никто не реагировал.\r\n"Сразу трое парней напали на моего коллегу - Павла Негрея и начали бить. Конечно, бросился ему на помощь и здесь снова получил в уже травмированное плечо, - рассказывает детали Роман. - Уже после схватки почувствовал, что плечо немеет, волновался, чтобы не повредился имплант, поэтому тоже обратился к врачам со "скорой", которые приехали на вызов".\r\nПосле осмотра медики посоветовали пройти более детальное обследование, ведь действительно было подозрение на повреждение ранее установленных пластин.\r\n "После ночи чувствую себя так же плохо - болит травмированное плечо. Но все равно сегодня вышел на работу, ведь в пресс-центре просто непорядок - техника сломанная, нужно делать ремонт, оценивать ущерб и т.д., - говорит Роман. - И тем не менее я пострадал не настолько серьезно, как Павел - его изо всех сил били несколько парней. в "скорую" он заходил с кровоизлиянием в глазе..."\r\nСейчас Павел находится на больничном, ведь после нападения у него очень травмированный левый глаз и многочисленные синяки, гематомы и ушибы по всему телу. В частности, и синяк на горле, который образовался после того, как один из нападавших, прорываясь в пресс-центр, начал душить Павла.\r\n"Едва гортань не сломали, отпустили только когда выбили дверь и ворвались в пресс-центр, - рассказывает в комментарии НСЖУ пострадавший. - На меня практически сразу набросились несколько молодых людей, ведь не пускал их в помещение, за которое несу ответственность. Били по ногам, спине, лицу, по голове..."\r\nРуководитель пресс-центра Сергей Сай-Боднар подтверждает, что после атаки на Укринформ 5 работников обращались за медицинской помощью, 2 из них направили на судебно-медицинскую экспертизу. По заявлению Павла Негрея открыто уголовное производство.\r\n"Также мы более подробно проанализировали состояние техники, и обнаружили, что полностью из строя вышла конференц-система, балансовая стоимость которого - около 500 тыс. гривен. Поэтому мы будем заказывать техническую экспертизу, результаты которой будут внесены к материалам дела полиции", - говорит господин Сергей.\r\nКак сообщалось, во время пресс-конференции в Укринформе 30 июля, на которой кандидаты в депутаты по округу №50 собрались рассказать о вероятной фальсификации на выборах, молодые в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова. Они выбили входную дверь в зал и повредили имущество агентства: сломали стоящую акустическую конференцсистему, вырвали 5 микрофонов, оборвали жалюзи, испачкали стены, стулья, центральный баннер.