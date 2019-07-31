Повредили глаз и чуть не сломали гортань. Работники "Укринформа" рассказали о деталях нападения на пресс-центр

После нападения на пресс-центр "Укринформа" работники, которым досталось больше всего, - Павел Негрей и Роман Храбров - до сих пор не могут прийти в себя и жалуются на самочувствие. Всего же за медицинской помощью обращалось 5 работников информагентства. По предварительным уточненным подсчетам сумма ущерба после нападений превышает 500 тыс. грн. Из строя выведено конференц-систему стоимостью 500 тыс. грн. В Национальном союзе журналистов Украины осуждают грубую атаку на сотрудников ведущего информагентства страны и требуют весомого наказания для нападающих, сообщает НСЖУ.

"Все произошло очень спонтанно, даже не сразу понял, что происходит: на меня напали со спины и очень сильно схватили за плечо, в котором раньше была сломана ключица и сейчас стоит металлическая пластина. Боль почувствовал просто безумную", - рассказывает в комментарии НСЖУ один из пострадавших Роман Храбров.

Далее нападавшие оттолкнули Романа от входа в пресс-центр, на многочисленные призывы не делать вандализма и не ломать дорогостоящую технику, принадлежащую государству, никто не реагировал.

"Сразу трое парней напали на моего коллегу - Павла Негрея и начали бить. Конечно, бросился ему на помощь и здесь снова получил в уже травмированное плечо, - рассказывает детали Роман. - Уже после схватки почувствовал, что плечо немеет, волновался, чтобы не повредился имплант, поэтому тоже обратился к врачам со "скорой", которые приехали на вызов".

После осмотра медики посоветовали пройти более детальное обследование, ведь действительно было подозрение на повреждение ранее установленных пластин.

"После ночи чувствую себя так же плохо - болит травмированное плечо. Но все равно сегодня вышел на работу, ведь в пресс-центре просто непорядок - техника сломанная, нужно делать ремонт, оценивать ущерб и т.д., - говорит Роман. - И тем не менее я пострадал не настолько серьезно, как Павел - его изо всех сил били несколько парней. в "скорую" он заходил с кровоизлиянием в глазе..."

Сейчас Павел находится на больничном, ведь после нападения у него очень травмированный левый глаз и многочисленные синяки, гематомы и ушибы по всему телу. В частности, и синяк на горле, который образовался после того, как один из нападавших, прорываясь в пресс-центр, начал душить Павла.

"Едва гортань не сломали, отпустили только когда выбили дверь и ворвались в пресс-центр, - рассказывает в комментарии НСЖУ пострадавший. - На меня практически сразу набросились несколько молодых людей, ведь не пускал их в помещение, за которое несу ответственность. Били по ногам, спине, лицу, по голове..."

Руководитель пресс-центра Сергей Сай-Боднар подтверждает, что после атаки на Укринформ 5 работников обращались за медицинской помощью, 2 из них направили на судебно-медицинскую экспертизу. По заявлению Павла Негрея открыто уголовное производство.

"Также мы более подробно проанализировали состояние техники, и обнаружили, что полностью из строя вышла конференц-система, балансовая стоимость которого - около 500 тыс. гривен. Поэтому мы будем заказывать техническую экспертизу, результаты которой будут внесены к материалам дела полиции", - говорит господин Сергей.

Как сообщалось, во время пресс-конференции в Укринформе 30 июля, на которой кандидаты в депутаты по округу №50 собрались рассказать о вероятной фальсификации на выборах, молодые в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова. Они выбили входную дверь в зал и повредили имущество агентства: сломали стоящую акустическую конференцсистему, вырвали 5 микрофонов, оборвали жалюзи, испачкали стены, стулья, центральный баннер.