Пошкодили око і ледь не зламали гортань. Працівники "Укрінформу" розповіли про деталі нападу на прес-центр

Після нападу на прес-центр Укрінформу працівники, яким дісталося найбільше, – Павло Негрей та Роман Храбров – і досі не можуть прийти до тями та скаржаться на самопочуття. Загалом же за медичною допомогою зверталося 5 працівників інформагентства. За попередніми уточненими підрахунками сума збитків після нападів перевищує 500 тис. грн. Загалом же за медичною допомогою зверталося 5 працівників інформагентства. З ладу виведено конференц-систему вартістю 500 тис. грн. У Національній спілці журналістів України засуджують грубу атаку на співробітників провідного інформагентства країни та вимагають вагомого покарання для нападників, повідомляє НСЖУ.

"Усе сталося дуже спонтанно, навіть не одразу збагнув, що відбувається: на мене напали зі спини і дуже сильно схопили за плече, в якому раніше була зламана ключиця і нині стоїть металева пластина. Біль відчув просто шалений", - розповідає в коментарі НСЖУ один із постраждалих Роман Храбров.

Далі нападники відштовхнули Романа від входу до прес-центру, на численні заклики не чинити вандалізму та не ламати дороговартісну техніку, що належить державі, ніхто не реагував.

"Одразу троє молодиків напали на мого колегу – Павла Негрея і почали бити. Звісно, кинувся йому на допомогу і тут знову отримав у вже травмоване плече, - розповідає деталі пан Роман. – Вже після сутички відчув, що плече німіє, хвилювався, щоб не пошкодився імплант, тому теж звернувся до лікарів зі "швидкої", які приїхали на виклик".

Після огляду медики порадили пройти більш детальне обстеження, адже й справді була підозра на ушкодження раніше встановлених пластин.

"Після ночі почуваюся так само зле – болить травмоване плече. Але все одно сьогодні вийшов на роботу, адже в прес-центрі просто халепа – техніка понівечена, потрібно робити ремонт, оцінювати збитки тощо, - говорить пан Роман. – Та попри все, я постраждав не настільки серйозно як Павло – його щодуху били кілька молодиків. У "швидку" він заходив із крововиливом в оці…"

Нині Павло перебуває на лікарняному, адже після нападу у нього дуже травмоване ліве око та численні синці, гематоми й забиття по всьому тілу. Зокрема, і синець на горлі, який утворився після того, як один із нападників, прориваючись до прес-центру, почав душити Павла.

"Ледь гортань не зламали, відпустили лише коли вибили двері й увірвалися до прес-центру, - розповідає в коментарі НСЖУ постраждалий. – На мене практично одразу накинулося кілька молодиків, адже не пускав їх до приміщення, за яке несу відповідальність. Били по ногах, спині, обличчю, по голові…"

Керівник прес-центру Сергій Сай-Боднар підтверджує, що після атаки на Укрінформ 5 працівників зверталися за медичною допомогою, 2 із них направили на судово-медичну експертизу. За заявою Павла Негрея відкрито кримінальне провадження.

"Також ми більш детально проаналізували стан техніки, і виявили, що повністю з ладу вийшла конференц-система, балансова вартість якої – близько 500 тисяч гривень. Тож ми будемо замовляти технічну експертизу, результати якої будуть внесені до матеріалів справи поліції", - говорить пан Сергій.

Як повідомлялося, під час прес-конференції в Укрінформі 30 липня, на якій кандидати в депутати по округу №50 зібралися розповісти про ймовірну фальсифікацію на виборах, молодики у футболках з написом "Традиція і порядок" облили водою та закидали яйцями самовисуванця Андрія Аксьонова. Вони вибили вхідні двері до зали та пошкодили майно агентства: зламали вартісну акустичну конференцсистему, вирвали 5 мікрофонів, обірвали жалюзі, забруднили стіни, стільці, центральний банер.