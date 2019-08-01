Який курорт вибрати для відпочинку у серпні. Найпопулярніші маршрути, які здатні засмутити

Сезон відпусток у самому розпалі, і кожному хочеться провести цей час незабутньо і вибрати для себе відповідний курорт. Щоб уникнути неприємних конфузів після покупки путівки, Українські Новини зібрали короткий перелік місць, куди краще не їхати в кінці літнього сезону.

Єгипет

Один з найзвичніших для багатьох маршрут. В кінці літа температура піднімається до нестерпних для деяких людей 40 градусів за Цельсієм. Один з найпопулярніших маршрутів, Каїр, стає задушливій кліткою, а про подорож до таких місць як Біла пустеля краще взагалі забути. Літом в Єгипті не настільки спекотно, тільки уздовж узбережжя, і на курортах поблизу Середземного моря. Там на декілька градусів прохолодніше.

Таіланд

Найкраще в Таїланд їхати з початку зими і аж до ранньої весни. Адже якщо в плани входить виключно пляжний відпочинок, то з середини літа ця країна перестає радувати туристів виключно сонячною погодою. На курортах, Пхукета і Чанга найчастіше йдуть сильні зливи. Однак влітку ця країна здатна порадувати не тільки дощами але і сонячною погодою. Так, наприклад, на західних курортах сіамського затоки, а саме Самуї, Пхангане і Хуахіні, сезон дощів припадає на середину і кінець осені, що робить їх придатними для комфортної літньої відпустки.

Індія

Для відвідування і знайомства з її культурою в літній період, ця країна найсприятливіша до туристів в тій її частині, де вона стикається з Гімалаями. Ближче до середини липня там відкриваються перевали в її високогірні ділянки, а саме Ладакх і Занскар.Пляжний відпочинок краще відкласти на більш холодний для наших широт час. Починаючи з липня і аж до самого жовтня, в прибережній частині країни, починається сезон сильних дощів. Які здатні не просто зіпсувати приємне враження від відпочинку, а й повністю зірвати його.

Іспанія

Починаючи з початку липня і аж до середини серпня, у іспанців починається сезон відпусток. Це тягне за собою зростання кількості людей на пляжах основних туристичних курортів, а також непомірно високі ціни на житло та основні продукти харчування в магазинах. На додаток до всього, саме в цей період в країні починається нестерпна спека, яка разом із забитими пляжами і завантаженими туристичними маршрутами, здатна зіпсувати приємні враження від її посещенія.

Для відпочинку ця країна найкраще підходить або на початку, або в самому кінці літа і у вересні.

Сейшели

Недивлячись на те, що самі Сейшельські острови вважаються цілорічним курортом, але на жаль саме влітку їх обдувають сильні південно-східні вітри, через які море стає неспокійним. Хвилі можуть підніматися на небезпечну, для людини величину, а море буде повним неприємних водоростей і всілякої живності. Для більш комфортного відпочинку, найкраще будуть підходити місця з підвітряного боку островів, де вітер і хвилі будуть не такими сильними.

Нагадаємо, як нещодавно Європу накривала аномально висока спека, під час злив в Україні.

Коротко про насущні та довгоочікувані вихідні, які чекають на українців у цьому серпні, і як правильно розпланувати свій відпочинок.

І про те, що відомо про ситуацію з відпустками наших європейських сусідів.