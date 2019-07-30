На Чернобыльской АЭС демонтируют нестабильные конструкции объекта "Укрытие" за 2,1 млрд гривен

Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская атомная электростанция" договорилось с ООО "БК "Укрбудмонтаж" о демонтаже нестабильных конструкций объекта "Укрытие" за 2,076 млрд гривен.\r\nОб этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.\r\nРанее БК "Укрбудмонтаж" выиграл тендер, предложив на торгах самую низкую цену в 2,076 млрд гривен.\r\nВ торгах также участвовала компания ООО "Ютем-Инжиниринг", которая предложила самую низкую цену в 2,105 млн гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Чернобыльская АЭС объявила тендер на демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие" за 2,547 млрд гривен.\r\n17 апреля 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о выделении 6,6 млрд гривен до 2020 года на программу снятия с эксплуатации ЧАЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.\r\nНовый безопасный конфайнмент ЧАЭС - защитное арочное сооружение сроком эксплуатации 100 лет над разрушенным в результате аварии энергоблоком №4 длиной 165 м, шириной 257 м, высотой 110 м, общим весом 36 200 тонн и стоимостью около 1,5 млрд евро; данный объект накрыл собой устаревшее "Укрытие" и стал крупнейшим подвижным наземным сооружением.\r\n26 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м энергоблоке ЧАЭС, ставший причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мировой истории.\r\nДля изоляции разрушенного энергоблока в течение 1986 года над ним был построен бетонный саркофаг, известный как объект "Укрытие".\r\nВ годовщину Чернобыльской трагедии завершили испытания защитного сооружения над энергоблоком АЭС