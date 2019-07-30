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30 июля 2019, вторник, 21:52 129
Экономика 2019-07-30T22:03:19+03:00
Українські Новини
На Чернобыльской АЭС демонтируют нестабильные конструкции объекта "Укрытие" за 2,1 млрд гривен

На Чернобыльской АЭС демонтируют нестабильные конструкции объекта "Укрытие" за 2,1 млрд гривен

Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская атомная электростанция" договорилось с ООО "БК "Укрбудмонтаж" о демонтаже нестабильных конструкций объекта "Укрытие" за 2,076 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Ранее БК "Укрбудмонтаж" выиграл тендер, предложив на торгах самую низкую цену в 2,076 млрд гривен.

В торгах также участвовала компания ООО "Ютем-Инжиниринг", которая предложила самую низкую цену в 2,105 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Чернобыльская АЭС объявила тендер на демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие" за 2,547 млрд гривен.

17 апреля 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о выделении 6,6 млрд гривен до 2020 года на программу снятия с эксплуатации ЧАЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Новый безопасный конфайнмент ЧАЭС - защитное арочное сооружение сроком эксплуатации 100 лет над разрушенным в результате аварии энергоблоком №4 длиной 165 м, шириной 257 м, высотой 110 м, общим весом 36 200 тонн и стоимостью около 1,5 млрд евро; данный объект накрыл собой устаревшее "Укрытие" и стал крупнейшим подвижным наземным сооружением.

26 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м энергоблоке ЧАЭС, ставший причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мировой истории.

Для изоляции разрушенного энергоблока в течение 1986 года над ним был построен бетонный саркофаг, известный как объект "Укрытие".

В годовщину Чернобыльской трагедии завершили испытания защитного сооружения над энергоблоком АЭС

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