На Чорнобильській АЕС демонтують нестабільні конструкції об'єкта "Укриття" за 2,1 млрд гривень

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська атомна електростанція" домовилося з ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" про демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" за 2,076 млрд гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Раніше БК "Укрбудмонтаж" виграв тендер, запропонувавши на торгах найнижчу ціну 2,076 млрд гривень.

У торгах також брала участь компанія ТОВ "Ютем-Інжиніринг", яка запропонувала найнижчу ціну 2,105 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Чорнобильська АЕС оголосила тендер на демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" за 2,547 млрд гривень.

17 квітня 2018 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про виділення 6,6 млрд гривень до 2020 року на програму зняття з експлуатації ЧАЕС і перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему.

Новий безпечний конфайнмент ЧАЕС - захисна аркова споруда терміном експлуатації 100 років над зруйнованим внаслідок аварії енергоблоком №4 довжиною 165 м, шириною 257 м, заввишки 110 м, загальною вагою 36 200 тонн і вартістю близько 1,5 млрд євро; цей об'єкт накрив собою застаріле "Укриття" і став найбільшою рухомою наземною спорудою.

26 квітня 1986 року стався вибух на 4-му енергоблоці ЧАЕС, що став причиною наймасштабнішої техногенної катастрофи у світовій історії.

Для ізоляції зруйнованого енергоблоку протягом 1986 року над ним був побудований бетонний саркофаг, відомий як об'єкт "Укриття".

У річницю Чорнобильської трагедії завершили випробування захисної споруди над енергоблоком АЕС.