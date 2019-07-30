На Чорнобильській АЕС демонтують нестабільні конструкції об'єкта "Укриття" за 2,1 млрд гривень

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська атомна електростанція" домовилося з ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" про демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" за 2,076 млрд гривень.\r\nПро це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.\r\nРаніше БК "Укрбудмонтаж" виграв тендер, запропонувавши на торгах найнижчу ціну 2,076 млрд гривень.\r\nУ торгах також брала участь компанія ТОВ "Ютем-Інжиніринг", яка запропонувала найнижчу ціну 2,105 млн гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Чорнобильська АЕС оголосила тендер на демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" за 2,547 млрд гривень.\r\n17 квітня 2018 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про виділення 6,6 млрд гривень до 2020 року на програму зняття з експлуатації ЧАЕС і перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему.\r\nНовий безпечний конфайнмент ЧАЕС - захисна аркова споруда терміном експлуатації 100 років над зруйнованим внаслідок аварії енергоблоком №4 довжиною 165 м, шириною 257 м, заввишки 110 м, загальною вагою 36 200 тонн і вартістю близько 1,5 млрд євро; цей об'єкт накрив собою застаріле "Укриття" і став найбільшою рухомою наземною спорудою.\r\n26 квітня 1986 року стався вибух на 4-му енергоблоці ЧАЕС, що став причиною наймасштабнішої техногенної катастрофи у світовій історії.\r\nДля ізоляції зруйнованого енергоблоку протягом 1986 року над ним був побудований бетонний саркофаг, відомий як об'єкт "Укриття".\r\nУ річницю Чорнобильської трагедії завершили випробування захисної споруди над енергоблоком АЕС.