Сегодня в мире отмечают день дружбы

Сегодня, 30 июля, во всем мире отмечается Международный день дружбы. Этот праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года на 65-й сессии. О главных месседжах этого праздника расскажут Українські Новини.

В 2014 году, когда началась война на Донбассе, генсек ООН Пан Ги Мун призвал "не допустить возникновения конфликтов и заложить долговечный фундамент прочного мира".



"По случаю Международного дня дружбы давайте вспомним о том, что нас связывает вне зависимости от расы, религии, пола, сексуальной ориентации или границ. Давайте же развивать солидарность, ведь мы — единая человеческая семья на нашей единственной планете. Давайте же стремиться к настоящей и прочной дружбе", - призвал генсек.



Также 30 июля в Парагвае отмечается День друга. В этот день принято покупать подарки и сувениры для своих друзей.



В Аргентине День друга отмечается 20 июля, праздник стал настолько популярным, что иногда его празднование и, соответственно, поздравления друг другу приводили к временному нарушению мобильной связи в городах Буэнос-Айрес, Мендоса, Кордова и Росарио, что сравнимо с ситуацией в Рождество и Новый год.



В Бразилии День друга празднуется 18 апреля.

В Перу, начиная с 2009 года, День друга празднуется в первую субботу июля.



Как сообщали Українські Новини, с 30 июля в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.



