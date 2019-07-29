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29 июля 2019, понедельник, 23:25 11
Происшествия 2019-07-29T23:28:03+03:00
Українські Новини
В Киевской области погибли трое работников коммунального предприятия

В Киевской области погибли трое работников коммунального предприятия

Сегодня, 29 июля, в селе Русаки Киевской области погибли трое сотрудников КП "Ивановское коммунальное управление водного хозяйства" (ИКУВГ) при замене задвижки. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что 29 июля в 13:12 на пункт связи 41-Государственной пожарно-спасательной части пгт Иванков поступило сообщение о том, что в колодце водонапорной башни КП ИКУВГ находятся 3 человека.

По прибытию на место спасателями было установлено, что в колодце находятся три работника КП ИКУВГ без сознания.

"Спасатели в аппаратах защиты дыхания спустились в колодец за потерпевшими. На момент поднятия первого мужчины прибыла карета скорой помощи, представитель которой констатировал смерть мужчины 1986 года рождения", - говорится в сообщении. 

Еще двое мужчин 1975 года были подняты на поверхность с признаками жизни и переданы работникам кареты скорой помощи.

"После оказания первой медицинской помощи были доставлены в Иванковскую центральную районную больницу. Однако во время транспортировки в больницу пострадавшие умерли", - говорится в сообщении.

Причины происшествия выясняются.

Как сообщали Українські Новини, на Днепровском металлургическом комбинате погиб рабочий.

Ранее в Днепропетровской области рабочий погиб под завалами.

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