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29 июля 2019, понедельник, 22:10 30
Выборы 2019-07-29T23:30:02+03:00
Українські Новини
ЦИКу осталось обработать один оригинал протокола о результатах голосования

ЦИКу осталось обработать один оригинал протокола о результатах голосования

ЦИК
ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования избирателей на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля от 198 из 199 окружных избирательных комиссий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

В понедельник после перерыва в заседании Комиссия продолжила принятия и объявления протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования окружной избирательной комиссии округа № 198 (Черкасская область).

В то же время Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования окружной избирательной комиссии округа № 79 с пометкой "Уточненный" до 31 июля.

В заседании Комиссии объявлен перерыв.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК признал избранными депутатами 35 выигравших в округах кандидатов: список.

Ранее ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий.

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