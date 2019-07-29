ЦИКу осталось обработать один оригинал протокола о результатах голосования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования избирателей на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля от 198 из 199 окружных избирательных комиссий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

В понедельник после перерыва в заседании Комиссия продолжила принятия и объявления протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования окружной избирательной комиссии округа № 198 (Черкасская область).

В то же время Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования окружной избирательной комиссии округа № 79 с пометкой "Уточненный" до 31 июля.

В заседании Комиссии объявлен перерыв.

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