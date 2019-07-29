ЦИКу осталось обработать один оригинал протокола о результатах голосования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования избирателей на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля от 198 из 199 окружных избирательных комиссий.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.\r\nВ понедельник после перерыва в заседании Комиссия продолжила принятия и объявления протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.\r\nДля рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования окружной избирательной комиссии округа № 198 (Черкасская область).\r\nВ то же время Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования окружной избирательной комиссии округа № 79 с пометкой "Уточненный" до 31 июля.\r\nВ заседании Комиссии объявлен перерыв.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ЦИК признал избранными депутатами 35 выигравших в округах кандидатов: список.\r\nРанее ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий.