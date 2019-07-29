Вручение подозрений даст возможность судьям ОАКС себя защищать, - адвокат Солодко

Защита Окружного административного суда Киева заявляет, что вручение подозрений судьям позволит им полноценно себя защищать и однозначно доказать свою правоту.

Об этом заявил адвокат Окружного административного суда Киева Евгений Солодко на пресс-конференции в понедельник, 29 июля.

Адвокат подчеркнул, что судьи готовы отвечать на вопросы относительно опубликованных записей.

"Защита заинтересована в том, чтобы судьи, упомянутые в связи с записями, получили подозрения. Поскольку с момента получения подозрения лицо становится полноценным участником уголовного процесса, приобретает определенные права и обязанности и может эффективно себя защищать", - сказал адвокат.

Он также добавил, что дело против судей ОАКС является бесперспективным.

Как сообщали Українські Новини, защита судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) обратилась в ГБР из-за вмешательства в работу судебных органов.