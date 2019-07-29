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29 июля 2019, понедельник, 17:04 34
Судебная власть 2019-07-29T18:45:02+03:00
Українські Новини
Вручение подозрений даст возможность судьям ОАКС себя защищать, - адвокат Солодко

Вручение подозрений даст возможность судьям ОАКС себя защищать, - адвокат Солодко

Защита Окружного административного суда Киева заявляет, что вручение подозрений судьям позволит им полноценно себя защищать и однозначно доказать свою правоту.

Об этом заявил адвокат Окружного административного суда Киева Евгений Солодко на пресс-конференции в понедельник, 29 июля.

Адвокат подчеркнул, что судьи готовы отвечать на вопросы относительно опубликованных записей.

"Защита заинтересована в том, чтобы судьи, упомянутые в связи с записями, получили подозрения. Поскольку с момента получения подозрения лицо становится полноценным участником уголовного процесса, приобретает определенные права и обязанности и может эффективно себя защищать", - сказал адвокат.

Он также добавил, что дело против судей ОАКС является бесперспективным.

Как сообщали Українські Новини, защита судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) обратилась в ГБР из-за вмешательства в работу судебных органов.

 

 

Больше новостей о: ГПУ Подозрения НАБУ Окружной административный суд Киева Солодко

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