В Одессе нацгвардеец выстрелил себе в голову в суде, - СМИ

Утром в Киевском районном суде Одессы произошло чрезвычайное происшествие. Об этом сообщает местное Думская в понедельник, 29 июля.

"Там получил тяжелое огнестрельное ранение военнослужащий 34 отдельного конвойного батальона Нацгвардии Украины, уроженец Тернополя. Его госпитализировали в одну из клиник Малиновского района Одессы", – говорится в сообщении.

В полиции утверждают, что солдат ранил сам себя. Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с оружием.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве около метро "Лыбедская" произошла стрельба, раненый в тяжелом состоянии.

Ранее в Киеве на Русановке произошла стрельба.