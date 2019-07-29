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29 июля 2019, понедельник, 14:59 115
Политика 2019-07-29T14:59:10+03:00
Українські Новини
В Одессе нацгвардеец выстрелил себе в голову в суде, - СМИ

В Одессе нацгвардеец выстрелил себе в голову в суде, - СМИ

Утром в Киевском районном суде Одессы произошло чрезвычайное происшествие. Об этом сообщает местное  Думская в понедельник, 29 июля.

"Там получил тяжелое огнестрельное ранение военнослужащий 34 отдельного конвойного батальона Нацгвардии Украины, уроженец Тернополя. Его госпитализировали в одну из клиник Малиновского района Одессы", – говорится в сообщении.

В полиции утверждают, что солдат ранил сам себя. Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с оружием.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве около метро "Лыбедская" произошла стрельба, раненый в тяжелом состоянии.

Ранее в Киеве на Русановке произошла стрельба.

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