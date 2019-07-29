В Одессе нацгвардеец выстрелил себе в голову в суде, - СМИ

Утром в Киевском районном суде Одессы произошло чрезвычайное происшествие. Об этом сообщает местное Думская в понедельник, 29 июля.\r\n"Там получил тяжелое огнестрельное ранение военнослужащий 34 отдельного конвойного батальона Нацгвардии Украины, уроженец Тернополя. Его госпитализировали в одну из клиник Малиновского района Одессы", – говорится в сообщении.\r\nВ полиции утверждают, что солдат ранил сам себя. Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с оружием.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве около метро "Лыбедская" произошла стрельба, раненый в тяжелом состоянии.\r\nРанее в Киеве на Русановке произошла стрельба.