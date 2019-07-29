Бывший глава Службы Госохраны Гелетей после отставки купил Gelandewagen за 3,7 млн грн

Бывший начальник службы Госохраны Валерий Гелетей после своей отставки купил новый Mercedes-Benz G63 AMG за 3,7 млн грн. Об этом свидетельствуют данные его обновленной декларации от 12 июля 2019 года, передает "Страна".

В права собственности Гелетей вступил 10 июля. Автомобиль был выпущен в 2019 году. А купил его Гелетей не в автосалоне, а у частного лица. Продавцом указана Семергей Людмила Викторовна.

При этом Гелетею удалось купить Gelandewagen "с рук" за почти вполовину меньшую стоимость, чем просят за такую модель на авторынке. Новый Mercedes-Benz G63 AMG стоит не менее 6 млн грн.

Фото: Mercedes-Benz G63 AMG

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Управления государственной охраны Алексея Оцерклевича вместо Валерия Гелетея, который написал рапорт о своем увольнении.

Ранее сообщалось, что Гелетей использует своего подчиненного как частного водителя для семьи.