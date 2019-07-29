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29 июля 2019, понедельник, 12:52 43
Силовые структуры 2019-07-29T12:52:28+03:00
Українські Новини
Бывший глава Службы Госохраны Гелетей после отставки купил Gelandewagen за 3,7 млн грн

Бывший глава Службы Госохраны Гелетей после отставки купил Gelandewagen за 3,7 млн грн

Бывший начальник службы Госохраны Валерий Гелетей после своей отставки купил новый Mercedes-Benz G63 AMG за 3,7 млн грн. Об этом свидетельствуют данные его обновленной декларации от 12 июля 2019 года, передает "Страна".

В права собственности Гелетей вступил 10 июля. Автомобиль был выпущен в 2019 году. А купил его Гелетей не в автосалоне, а у частного лица. Продавцом указана Семергей Людмила Викторовна.

При этом Гелетею удалось купить Gelandewagen "с рук" за почти вполовину меньшую стоимость, чем просят за такую модель на авторынке. Новый Mercedes-Benz G63 AMG стоит не менее 6 млн грн.

Фото: Mercedes-Benz G63 AMGФото: Mercedes-Benz G63 AMG

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Управления государственной охраны Алексея Оцерклевича вместо Валерия Гелетея, который написал рапорт о своем увольнении.

Ранее сообщалось, что Гелетей использует своего подчиненного как частного водителя для семьи.

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