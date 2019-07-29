Меган Маркл выбрала на обложку британского Vogue женщин, которые изменили мир

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая стала первым приглашенным редактором британского Vogue, выбрала 15 женщин для обложки сентябрьского номера. Об этом сообщает официальный инстаграм аккаунт герцога и герцогини Сассексских.

В течение прошлых семи месяцев Герцогиня курировала содержание номера с главным редактором British Vogue Эдвардом Эннифулом.



Меган Маркл заявила, что стремилась сосредоточить внимание на "ценностях и людях, оказывающих влияние в современном мире".



Герцогиня сама выбрала разнообразных женщин из всех слоев общества, каждая из которых оказала влияние и подняла планку равенства, доброты, справедливости и непредубежденности. Шестнадцатое место на обложке, зеркало, было включено, чтобы каждая читательница увидела себя частью этого коллектива.



На обложке журнала, которая выйдет 2 августа, можно будет увидеть участницу кампании по борьбе с изменением климата среди подростков Грету Тунберг, премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, боксера Рамлу Али, актрису и защитницу прав женщин Сальму Хайек Пино, автора Чимаманду Нгози Адичи, солистку Королевского балета Франческу Хейворд, модель и бывшую беженку Адут Акеч. Также включены в список участницы кампании по защите психического здоровья.





Обложка нового номера Vogue. Скриншот:Instagram/sussexroyal

Напомним, ранее Маган Маркл и принц Гарри посетили премьеру "Короля Льва" в Лондоне.