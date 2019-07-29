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29 июля 2019, понедельник, 11:00 366
Шоу-бизнес 2019-07-29T13:00:04+03:00
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Меган Маркл выбрала на обложку британского Vogue женщин, которые изменили мир

Меган Маркл выбрала на обложку британского Vogue женщин, которые изменили мир

Меган Маркл. Фото: Твиттер/kensingtonroyаl
Меган Маркл. Фото: Твиттер/kensingtonroyаl

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая стала первым приглашенным редактором британского Vogue, выбрала 15 женщин для обложки сентябрьского номера. Об этом сообщает официальный инстаграм аккаунт герцога и герцогини Сассексских.

В течение прошлых семи месяцев Герцогиня курировала содержание номера с главным редактором British Vogue Эдвардом Эннифулом.

Меган Маркл заявила, что стремилась сосредоточить внимание на "ценностях и людях, оказывающих влияние в современном мире".

Герцогиня сама выбрала разнообразных женщин из всех слоев общества, каждая из которых оказала влияние и подняла планку равенства, доброты, справедливости и непредубежденности. Шестнадцатое место на обложке, зеркало, было включено, чтобы каждая читательница увидела себя частью этого коллектива.  

На обложке журнала, которая выйдет 2 августа, можно будет увидеть участницу кампании по борьбе с изменением климата среди подростков Грету Тунберг, премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, боксера Рамлу Али, актрису и защитницу прав женщин Сальму Хайек Пино, автора Чимаманду Нгози Адичи, солистку Королевского балета Франческу Хейворд, модель и бывшую беженку Адут Акеч. Также включены в список участницы кампании по защите психического здоровья.

Обложка нового номера Vogue. Скриншот:Instagram/sussexroyal Обложка нового номера Vogue. Скриншот:Instagram/sussexroyal

Напомним, ранее Маган Маркл и принц Гарри посетили премьеру "Короля Льва" в Лондоне

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