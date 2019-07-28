Бывший осужденный в Донецкой области взорвал дверь в квартиру, чтоб ее открыть

В Донецкой области бывший осужденный изготовил взрывчатку и установил ее на входных дверях, ибо его замок сломался. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По данным правоохранителей вчера, 27 июля, в одном из жилых домов произошел взрыв. Когда приехали сотрудники полиции, то увидели, что взорвалось неизвестное устройство, размещенное в двери одной из квартир.

Фрагменты взрывчатки изъяли и передали на экспертизу. Впоследствии удалось узнать, что эта квартира сдавалась в аренду, а жил в ней ранее судимый мужчина 1986 года рождения. Мужчина признался, что он самостоятельно изготовил взрывчатку и установил ее на двери, потому что сломался замок. В результате взрыва никто не пострадал.

Мужчину задержали и открыли уголовное производство по статьям "Покушение на умышленное убийство" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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