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28 июля 2019, воскресенье, 21:04 113
Происшествия 2019-07-28T21:04:30+03:00
Українські Новини
Бывший осужденный в Донецкой области взорвал дверь в квартиру, чтоб ее открыть

Бывший осужденный в Донецкой области взорвал дверь в квартиру, чтоб ее открыть

Взорванная дверь. Фото: полиция Донецкой области
Взорванная дверь. Фото: полиция Донецкой области

В Донецкой области бывший осужденный изготовил взрывчатку и установил ее на входных дверях, ибо его замок сломался. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области. 

По данным правоохранителей вчера, 27 июля, в одном из жилых домов произошел взрыв. Когда приехали сотрудники полиции, то увидели, что взорвалось неизвестное устройство, размещенное в двери одной из квартир. 

Фрагменты взрывчатки изъяли и передали на экспертизу. Впоследствии удалось узнать, что эта квартира сдавалась в аренду, а жил в ней ранее судимый мужчина 1986 года рождения. Мужчина признался, что он самостоятельно изготовил взрывчатку и установил ее на двери, потому что сломался замок. В результате взрыва никто не пострадал. 

Мужчину задержали и открыли уголовное производство по статьям "Покушение на умышленное убийство" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Ранее в Киеве на Тургеневской прогремел взрыв, разрушены три гаража и повреждена газовая труба.

Кроме того, 15 мая в одной из киевских квартир прогремел взрыв, есть погибшие.

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