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28 июля 2019, воскресенье, 20:05 189
Общество 2019-07-28T20:05:27+03:00
Українські Новини
В Киеве попрощались с чемпионом Украины Романом Вирастюком

В Киеве попрощались с чемпионом Украины Романом Вирастюком

В Киеве попрощались с 17-кратным чемпионом Украины по толканию ядра Романом Вирастюком. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр молодежи и спорта Игорь Жданов

Прощание состоялось на НСК "Олимпийский". Жданов заявил, что Роман Вирастюк всегда был "светлым и добрым человеком". 

"Спортивная семья прощается с Романом Вирастюком. Провести нашего коллегу, друга, незаурядного спортсмена и спортивного деятеля в последний путь пришли сотни людей. Люди подходят и подходят... Выразил свои глубокие соболезнования семье Романа, его жене Ирине и детям. Для нас он был и навсегда останется родным, светлым, добрым человеком, который более всего любил Украину, свою семью, спорт и жизнь", - написал Игорь Жданов. 

Брат спортсмена Василий Вирастюк сообщил, что его похоронят в Ивано-Франковске на Аллее славы. 

Напомним, что после 20-часовой операции на сердце скончался спортсмен Роман Вирастюк.

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