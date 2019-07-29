Решение исполкома УАФ по системе обмена команд между лигами будет стимулировать развитие клубного футбола в Украине, - Костюченко

Решение исполкома УАФ по системе обмена команд между лигами будет стимулировать развитие клубного футбола в Ук

"Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял окончательное решение по системе ротации команд между Украинской премьер-лигой и первой лигой. Считаю, что мы пришли к компромиссным решениям, которые, в конце концов, позволят начать процесс расширения главной футбольной лиги страны, которая, пока насчитывает 12 клубов. В конце концов, по убеждению руководства УАФ, это будет стимулировать дальнейшее развитие всего отечественного клубного футбола в стране", - отметил в комментарии Украинской Новинам первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Объясняя формулу обмена команд между лигами по завершении турниров сезона 2019-2020 Костюченко подчеркнул, что получив предложения УПЛ и ПФЛ, учитывая отсутствие у них согласованного подхода к системе обмена команд, исполком Украинской ассоциации футбола решил утвердить следующий вариант ротации между УПЛ и ПФЛ по итогам сезона -2019/2020:

Последняя команда Премьер-лиги напрямую выбывает в ПФЛ, три лучшие клубы первой лиги получат прямые путевки в УПЛ.

- команда, которая по итогам сезона займет последнее (двенадцатое) место в турнирной таблице УПЛ, направления выбывает в ПФЛ;

- команды, которые по итогам сезона займут первые, вторые и третьи места в турнирной таблице первой лиги, напрямую поднимаются в УПЛ (при наличии соответствующего сертификата).

29-й по счету Чемпионат Украины по футболу в элитном дивизионе стартовал 28 июля. В противостоянии полтавской "Ворсклы" и "Зари" из Луганска, лучшими были гости. Финальный счет матча - 1: 0 в пользу "Зари".