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  • Рішення виконкому УАФ по системі обміну команд між лігами стимулюватиме розвиток клубного футболу в Україні, - Костюченко
29 липня 2019, понеділок, 06:35 7 Прес-реліз
Спорт 2019-07-29T07:15:02+03:00
Українські Новини
Рішення виконкому УАФ по системі обміну команд між лігами стимулюватиме розвиток клубного футболу в Україні, -

Рішення виконкому УАФ по системі обміну команд між лігами стимулюватиме розвиток клубного футболу в Україні, - Костюченко

"Виконавчий комітет Української асоціації футболу прийняв остаточне рішення по системі ротації команд між Українською прем‘єр-лігою та першою лігою. Вважаю, що ми прийшли до компромісного рішення, яке, зрештою, дозволить розпочати процес розширення головної футбольної ліги країни, яка, поки що налічує 12 клубів. Зрештою, на переконання керівництва УАФ, це стимулюватиме подальший розвиток всього вітчизняного клубного футболу в державі", - зазначив в коментарі Українським Новинам перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

Пояснюючі формулу обміну команд між лігами по завершенні турнірів сезону 2019-2020 костюченко підкреслив, що отримавши пропозиції УПЛ та ПФЛ, враховуючи відсутність у них узгодженого підходу до системи обміну команд, виконком Української асоціації футболу вирішив затвердити наступний варіант ротації між УПЛ та ПФЛ за підсумками сезону-2019/2020:

Остання команда Прем’єр-ліги напряму вибуває до ПФЛ, три кращі клуби першої ліги отримають прямі путівки до УПЛ.

- команда, яка за підсумками сезону посяде останнє (12-е) місце в турнірній таблиці УПЛ, напряму вибуває до ПФЛ;

- команди, які за підсумками сезону посядуть 1-е, 2-е та 3-є місця в турнірній таблиці першої ліги, напряму піднімаються до УПЛ (за наявності відповідного сертифікату).

29-й за ліком Чемпіонат України з футболу в елітному дивізіоні стартував 28 липня. В протистоянні полтавської "Ворскли" та "Зорі" з Луганська, кращими були гості. Фінальний рахунок матчу - 1:0 на користь "Зорі".

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