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27 июля 2019, суббота, 18:30 101
Общество 2019-07-27T18:34:46+03:00
Українські Новини
ПЦУ создала Православный румынский викариат, подчиненный Епифанию

ПЦУ создала Православный румынский викариат, подчиненный Епифанию

Епифаний. Скриншот: трансляция
Епифаний. Скриншот: трансляция "Радио Свободы"

27 июля на заседании синода Православной церкви Украины был создан Православный румынский викариат.

Об этом говорится в пресс-релизе ПЦУ, передают Українськi Новини.

Сообщается, что Православный румынский викариат является подчиненным митрополиту Епифанию.

Как отмечают в ПЦУ, для румынских религиозных общин гарантируются права на соблюдение по собственному выбору румынской православной богослужебной, языковой и календарной традиции.

Также права самоуправления румынского викариата закрепляются в Уставе Управления Православного румынского викариата УПЦ (ПЦУ), который должен быть выработан совместно с представителями религиозных организаций, желающих войти в состав викариата.

Как сообщали Українськi Новини, Епифанию передадут в подчинение все приходы и монастыри УПЦ в Киеве. Также Епифаний предсказал потерю томоса в случае восстановления Киевского патриархата.

Ранее ПЦУ не разрешила греко-католикам служения в Софии Киевской.

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