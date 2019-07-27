ПЦУ создала Православный румынский викариат, подчиненный Епифанию

27 июля на заседании синода Православной церкви Украины был создан Православный румынский викариат.\r\nОб этом говорится в пресс-релизе ПЦУ, передают Українськi Новини.\r\nСообщается, что Православный румынский викариат является подчиненным митрополиту Епифанию.\r\nКак отмечают в ПЦУ, для румынских религиозных общин гарантируются права на соблюдение по собственному выбору румынской православной богослужебной, языковой и календарной традиции.\r\nТакже права самоуправления румынского викариата закрепляются в Уставе Управления Православного румынского викариата УПЦ (ПЦУ), который должен быть выработан совместно с представителями религиозных организаций, желающих войти в состав викариата.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Епифанию передадут в подчинение все приходы и монастыри УПЦ в Киеве. Также Епифаний предсказал потерю томоса в случае восстановления Киевского патриархата.\r\nРанее ПЦУ не разрешила греко-католикам служения в Софии Киевской.