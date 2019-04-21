подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
21 апреля 2019, воскресенье, 21:18 256
Общество 2019-04-21T21:22:16+03:00
Українські Новини
"Квартал 95" будет шутить о Зеленском-Президенте

"Квартал 95" будет шутить о Зеленском-Президенте

"95 квартал", который начнет съемки после майских без Зеленского, намерен шутить в своем шоу о кандидате в президенты Владимире Зеленском.

Об этом Українським Новинам сообщил участник "95 квартала" Евгений Кошевой.

"Конечно будем (шутить), а что такого", - сказал он.

По его словам, в начале мая будет концерт Квартала в Турции и будут шутки о Зеленском.

"Мы уже репитируем", - отметил Кошевой.

Шутками о Зеленском он не стал делится.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Петр Порошенко, заявил, что все еще ждет от Зеленского извинений за "термос", намекая на шутку "Квартала 95" о томосе об автокефалии Православной церкви Украины.

Тем временем, Зеленский в штабе радуется результатам exit-poll.

Больше новостей о: 95 квартал Владимир Зеленский Евгений Кошевой

Архив
Новости
Порошенко пообещал молиться за Украину и спел гимн а капелла 21:26
Второй тур выборов Президента. Итоги голосования. Онлайн-трансляция 21:26 Обновляется
"Квартал 95" будет шутить о Зеленском-Президенте 21:18
Петр Порошенко
В текущей ситуации, Боже, береги Украину, - Порошенко 21:17
Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе 21:06
больше новостей
Сегодня Лазарева суббота: главные запреты и традиции дня 06:00
Сегодня Вербное воскресенье: для чего используют ивовые ветки и запреты праздника 06:01
Ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку 08:20
Второй тур выборов Президента. Итоги голосования. Онлайн-трансляция 21:26 Обновляется
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
больше новостей
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
На избирательном участке в украинском консульстве в Сан-Франциско открыто агитируют за Порошенко 19:55 Фото
На Донбассе боевики устроили провокации и лишились еще троих "бойцов" 08:01
На Камчатке ночью произошло мощное землетрясение 08:40
В Краматорске из-за кори в больницу попали более 20 человек, среди них есть дети 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok