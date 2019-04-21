"Квартал 95" будет шутить о Зеленском-Президенте

"95 квартал", который начнет съемки после майских без Зеленского, намерен шутить в своем шоу о кандидате в президенты Владимире Зеленском.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил участник "95 квартала" Евгений Кошевой.\r\n"Конечно будем (шутить), а что такого", - сказал он.\r\nПо его словам, в начале мая будет концерт Квартала в Турции и будут шутки о Зеленском.\r\n"Мы уже репитируем", - отметил Кошевой.\r\nШутками о Зеленском он не стал делится.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президент Петр Порошенко, заявил, что все еще ждет от Зеленского извинений за "термос", намекая на шутку "Квартала 95" о томосе об автокефалии Православной церкви Украины.\r\nТем временем, Зеленский в штабе радуется результатам exit-poll.