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27 липня 2019, субота, 13:00 16
Президент 2019-07-27T13:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський з сім'єю і Богданом відвідав "Лігу сміху" в Одесі

Зеленський з сім'єю і Богданом відвідав "Лігу сміху" в Одесі

Зеленський. Фото: Думська
Зеленський. Фото: Думська

Вчора, 26 липня, Президент Володимир Зеленський відвідав шоу "Ліга сміху" в Одесі в якості глядача. Про це повідомляє Думська.

Так, повідомляється, що глядачам заборонили проносити пляшки, склянки та інші ємності, хоча раніше це було дозволено.

Наголошується, що "Лігу сміху" Зеленський відвідав разом з дружиною, сином і Андрієм Богданом. Президент зайняв місце в першому ряду фанзони.

"В залі присутній наш колишній. Ведіть себе зухвало, щоб йому було завидно", - жартома звернувся до учасників Кошовий, який після підвищення Зеленського став новим ведучим "Ліги сміху".

Також на сторінці глави Офісу Президента Андрія Богдана у Facebook з'явилося фото, де він позує разом з Євгеном Кошовим і Володимиром Зеленським.

Зеленський, Кошовий і Богдан. Фото: Facebook/Андрій БогданЗеленський, Кошовий і Богдан. Фото: Facebook/Андрій Богдан

Наголошується, що під час концерту жартували лише про колишнього Президента Петра Порошенка, а на адресу Зеленського озвучувалися лише схвальні коментарі.

"Зеленському завидно не було. Навпаки, напевно він отримував задоволення від того, що сміялися не з нього, а з колишнього президента Порошенка, над людьми "24%", а також від компліментарних жартів на свою адресу з приводу того, як він жорстко поводиться з чиновниками, мерами та губернаторами міст", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, "Квартал 95" буде жартувати про Зеленського-Президента.

Раніше Зеленський пообіцяв, що не буде "виходити з "Кварталу" 5 років, як хтось з якоїсь фабрики".

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