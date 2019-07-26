Фильм-триумфатор Каннского кинофестиваля выходит в прокат в Украине

Корейский трагикомический триллер "Паразиты", фильм-триумфатор Каннского кинофестиваля, который ярко стартовал 14 мая, обладатель "Золотой пальмовой ветви" выходит в украинский прокат 1 августа.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы "Артхаус Трафик", передают Українські Новини.\r\nЛента Пон Джун Хо построена вокруг семьи четырех безработных, чья жизнь не сулит им радужных перспектив. Ситуация меняется, когда старшему сыну предлагают высокооплачиваемую подработку репетитором. С помощью сестры он делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошный особняк богатого бизнесмена. Произведя хорошее впечатление, старший сын узнает о еще одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры.\r\nМировая премьера "Паразитов" состоялась в рамках основной программы Каннского кинофестиваля, где фильм стал лауреатом "Золотой пальмовой ветви". После показа зрители устроили фильму 15-минутную стоячую овацию. Фильм также получил наивысшую оценку в традиционном рейтинге кинопрессы от журнала Screen Daily. "Паразиты" пользовались ошеломительным успехом и на родине, обойдя по кассовым сборам в первый уикенд "Алладина" и "Годзиллу".\r\n\r\nПон Джун Хо – первый корейский режиссер, отмеченный главной наградой Канн. Его награждение совпало со 100-летней годовщиной существования корейского кинематографа. На его счету 7 полнометражных фильмов, премии Сан-Себастьяна и Азиатской киноакадемии. В первую очередь режиссер знаком украинским зрителям по корейско-американской фантастической драме "Окча", снятой для Netflix и номинированной на "Золотую пальмовую ветвь", и с захватывающим боевиком-антиутопией "Сквозь снег" с Тильдой Суинтон и Крисом Эвансом.\r\n\r\nПон Джун Хо описывает "Паразитов" как "комедию без клоунов и трагедию без злодеев". Также режиссер особенно подчеркнул опасность спойлеров для восприятия сюжета, и настоятельно попросил зрителей фильма воздержаться от раскрытия деталей сюжета в социальных сетях. "С искренним уважением я обращаюсь к вам: когда вы будете писать отзыв на этот фильм, пожалуйста, воздержитесь от раскрытия событий, которые разворачиваются после того, как брат и сестра начинают работать репетиторами. Ваша тактичная сдержанность станет прекрасным подарком для зрителей и команды, которая создавала это кино. Я смиренно умоляю вас еще раз — пожалуйста, воздержитесь от спойлеров".\r\n\r\n"Паразиты" выходят в украинский прокат 1 августа. Накануне, 31 июля, в столичном кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоится премьерный показ. \r\nТакже пройдет серия специальных показов: 2 августа в "Планете кино" (ТРЦ Блокбастер) и 4 августа в кинотеатре "Жовтень". В "Планете кино" и "Жовтне" показы пройдут на языке оригинала с украинскими субтитрами.\r\nКадры из фильма "Паразиты". Фото: "Артхаус Трафик"\r\nРаньше Українські Новини писали про анонсы киновселенной Marvel на три года.\r\nТем временем "Чилдрен Кинофест" объявил победителей.