Фильм-триумфатор Каннского кинофестиваля выходит в прокат в Украине

Корейский трагикомический триллер "Паразиты", фильм-триумфатор Каннского кинофестиваля, который ярко стартовал 14 мая, обладатель "Золотой пальмовой ветви" выходит в украинский прокат 1 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Артхаус Трафик", передают Українські Новини.

Лента Пон Джун Хо построена вокруг семьи четырех безработных, чья жизнь не сулит им радужных перспектив. Ситуация меняется, когда старшему сыну предлагают высокооплачиваемую подработку репетитором. С помощью сестры он делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошный особняк богатого бизнесмена. Произведя хорошее впечатление, старший сын узнает о еще одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры.

Мировая премьера "Паразитов" состоялась в рамках основной программы Каннского кинофестиваля, где фильм стал лауреатом "Золотой пальмовой ветви". После показа зрители устроили фильму 15-минутную стоячую овацию. Фильм также получил наивысшую оценку в традиционном рейтинге кинопрессы от журнала Screen Daily. "Паразиты" пользовались ошеломительным успехом и на родине, обойдя по кассовым сборам в первый уикенд "Алладина" и "Годзиллу".

Пон Джун Хо – первый корейский режиссер, отмеченный главной наградой Канн. Его награждение совпало со 100-летней годовщиной существования корейского кинематографа. На его счету 7 полнометражных фильмов, премии Сан-Себастьяна и Азиатской киноакадемии. В первую очередь режиссер знаком украинским зрителям по корейско-американской фантастической драме "Окча", снятой для Netflix и номинированной на "Золотую пальмовую ветвь", и с захватывающим боевиком-антиутопией "Сквозь снег" с Тильдой Суинтон и Крисом Эвансом.

Пон Джун Хо описывает "Паразитов" как "комедию без клоунов и трагедию без злодеев". Также режиссер особенно подчеркнул опасность спойлеров для восприятия сюжета, и настоятельно попросил зрителей фильма воздержаться от раскрытия деталей сюжета в социальных сетях. "С искренним уважением я обращаюсь к вам: когда вы будете писать отзыв на этот фильм, пожалуйста, воздержитесь от раскрытия событий, которые разворачиваются после того, как брат и сестра начинают работать репетиторами. Ваша тактичная сдержанность станет прекрасным подарком для зрителей и команды, которая создавала это кино. Я смиренно умоляю вас еще раз — пожалуйста, воздержитесь от спойлеров".

"Паразиты" выходят в украинский прокат 1 августа. Накануне, 31 июля, в столичном кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоится премьерный показ.

Также пройдет серия специальных показов: 2 августа в "Планете кино" (ТРЦ Блокбастер) и 4 августа в кинотеатре "Жовтень". В "Планете кино" и "Жовтне" показы пройдут на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Кадры из фильма "Паразиты". Фото: "Артхаус Трафик"

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