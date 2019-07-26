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26 июля 2019, пятница, 20:26 105
Общество 2019-07-26T20:44:42+03:00
Українські Новини
Уполномоченный по гендерным вопросам Запорожской области назвал женщин в коротких юбках проститутками

Уполномоченный по гендерным вопросам Запорожской области назвал женщин в коротких юбках проститутками

Владислав Марченко. Фото: Владислав Марченко/Facebook
Владислав Марченко. Фото: Владислав Марченко/Facebook

Уполномоченный по гендерным вопросам Запорожского областного совета Владислав Марченко 26 июля написал пост в соцсети Facebook, в котором зашеймил женщин, носящих откровенную одежду, а позже удалил запись, сообщает "The Бабель".

По его мнению, короткая юбка - повод назвать женщину проституткой и предложить ей секс. Затем Марченко написал еще один пост с оскорблениями в адрес феминисток, а через несколько часов удалил все ранее написанное.

Этот депутат уже давно известен из-за своих гомофобных и сексистских высказываний. Например, в прошлом году он увлекался странами, где геев сажают в тюрьму, а в 2016 году жаловался на "ЛГБТ-пропаганду".

"Посмотрите на свой образ и рассудите, на кого вы похоже больше - на королеву или проститутку. И тогда осознайте, какое по праву может быть к вам отношение", - написал он, уточнив, что на такие размышления его "вдохновили" тренировки в спортзале.

В комментариях Марченко назвали "чмом", "дураком" и "совковым бронтозавром" и посоветовали "вернуться в пещеру, из которой он вылез". Другие пользователи призвали жаловаться на сообщение и профиль депутата. Активисток феминистских организаций возмутило, что мужчина указывает, как ходить женщинам.

Позже Марченко написал еще один пост, в котором призвал "фемсообщество зарегистрироваться куском дерьма в предыдущем посте".

Скриншоты: Скриншоты: "The Бабель"

В тот же день Марченко стер оба поста. А женщины запустили флешмоб #забулазапитатьумарченка, в котором выкладывают свои фото в купальниках, белье или просто в одежде, которую Марченко бы назвал откровенной. Свое фото в купальнике и с ироническим стихотворением о "проститутке" запостила в Facebook, например, журналистка "Телебачення Торонто" Александра Гонтарь.

Владислав Марченко прошел в Запорожский облсовет по списку "Самопомощи" (он был первым номером) и стал заместителем спикера Рады. Он также возглавлял "Самопомощь" в Запорожской области, а полгода назад вышел из партии.

Ранее Марченко уже был героем как сексистских, так и коррупционных скандалов. В декабре 2017 года его задержала прокуратура по подозрению в присвоении 87 млн гривен бюджетных средств. Согласно обвинению, он украл деньги, выделенные на строительство школьных стадионов. Тогда на суд к Марченко приезжал председатель фракции "Самопомощь" в парламенте Олег Березюк и называл задержание депутата политической расправой. Суд сначала отправил Марченко под круглосуточный домашний арест, но через полтора года с депутата сняли меру пресечения, и он продолжил работать заместителем председателя Запорожского облсовета.

В апреле 2018 Марченко написал, что уголовное преследование гомосексуалов в Уганде - это "отстаивание божьих интересов". А за два года до этого в интервью местному Запорожском сайта "061" Марченко назвал Украину "православной страной" и посетовал, что "под видом того, что нарушаются права ЛГБТ-сообщества, идет агрессивная пропаганда".

Несмотря на такие высказывания, в июле 2018 Марченко назначили уполномоченным по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию по гендерному признаку. Это возмутило многих активистов, но сам Марченко тогда заявлял, что он уважает и одинаково относится к обоим полам. И обещал, что в новой должности будет заниматься "взаимодействием с общественными организациями, анализом состояния обеспечения гендерного равенства и недопущения дискриминации по различным признакам".

Владислав Марченко и первый заместитель председателя Запорожского областного совета Егор Семенков не ответили на звонки и сообщения журналистов.

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского объяснили его сексисткие заявления о женщинах, а ЛГБТ-сообщество поддержало позицию Зеленского и приглашало его на Марш Равенства.

8 марта в Киеве прошел марш за права женщин и митинг против.

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