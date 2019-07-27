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27 июля 2019, суббота, 06:15 85
Общество 2019-07-27T08:45:02+03:00
Українські Новини
В Киеве на выходных ограничат движение в связи с празднованием Крещения Руси

В Киеве на выходных ограничат движение в связи с празднованием Крещения Руси

Крещатик. Фото: igotoworld.com
Крещатик. Фото: igotoworld.com

Власти Киева решили ограничить движение транспорта по ряду центральных улиц 27 июля и 28 июля в связи с празднованием Дня Крещения Киевской Руси-Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

27 июля с 06:00 до 16:30 движение транспорта будет ограничено по улице Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади), Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского, ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы), ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной).

28 июля с 11:00 до 16:30 ограничат движение транспорта по Владимирскому проезду (на отрезке от Софийской площади до Михайловской площади).

Также отмечается, что будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московский патриархатом) 27 июля проведет торжественный молебен на Владимирской горке и затем крестный ход к Киево-Печерской Лавре.

Православная церковь Украины 28 июля проведет свой первый крестный ход от Софийской площади до Владимирской горки и там совершит молебен.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция прогнозирует участие 20 тыс. человек в крестном ходе в Киеве 27-28 июля.

В 2018 около 7 тыс. прихожан УПЦ Киевского патриархата провели Крестный ход в центре Киева.

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