В Киеве на выходных ограничат движение в связи с празднованием Крещения Руси

Власти Киева решили ограничить движение транспорта по ряду центральных улиц 27 июля и 28 июля в связи с празднованием Дня Крещения Киевской Руси-Украины.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.\r\n27 июля с 06:00 до 16:30 движение транспорта будет ограничено по улице Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади), Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского, ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы), ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной).\r\n28 июля с 11:00 до 16:30 ограничат движение транспорта по Владимирскому проезду (на отрезке от Софийской площади до Михайловской площади).\r\nТакже отмечается, что будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.\r\nУкраинская православная церковь (в каноническом единстве с Московский патриархатом) 27 июля проведет торжественный молебен на Владимирской горке и затем крестный ход к Киево-Печерской Лавре.\r\nПравославная церковь Украины 28 июля проведет свой первый крестный ход от Софийской площади до Владимирской горки и там совершит молебен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Национальная полиция прогнозирует участие 20 тыс. человек в крестном ходе в Киеве 27-28 июля.\r\nВ 2018 около 7 тыс. прихожан УПЦ Киевского патриархата провели Крестный ход в центре Киева.