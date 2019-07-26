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26 июля 2019, пятница, 13:04 75 Список
Выборы 2019-07-26T15:45:03+03:00
Українські Новини
В Николаевской области по всем округам проходит в Раду "Слуга Народа"

В Николаевской области по всем округам проходит в Раду "Слуга Народа"

В Украине и, в частности, в Николаевской области 21 июля прошли внеочередные парламентские выборы и окружные и Центральная избирательная комиссии подбивают итоги волеизъявления граждан.

По всем 6 округам побеждает партия "Слуга Народа", обогнав всех своих оппонентов. Так известно, что от партии в Раду проходят - Пасичный Александр, Гайду Александр, Копытин Игорь, Негулевский Игорь,Чорноморов Артем, Дырдин Максим. 

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
                                                                                Миколаївська область
127 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 49,26   ПАСІЧНИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ 38,23  
128 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 48,23   ГАЙДУ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 41,34  
129 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,09   КОПИТІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 38,29  
130 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 54,99   НЕГУЛЕВСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ 38,77  
131 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 57,15   ЧОРНОМОРОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ 43,36  
132 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 53,80   ДИРДІН МАКСИМ ЄВГЕНОВИЧ 42,55  

Как сообщали Українські Новини, предпринимаель выиграл выборы у заммэра Запорожья.

А также предприниматель мясной фирмы Чернявский обошел депутата Фурсина в Одесской области. 

Источник : Українські новини
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