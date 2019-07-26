В Николаевской области по всем округам проходит в Раду "Слуга Народа"

В Украине и, в частности, в Николаевской области 21 июля прошли внеочередные парламентские выборы и окружные и Центральная избирательная комиссии подбивают итоги волеизъявления граждан.\r\nПо всем 6 округам побеждает партия "Слуга Народа", обогнав всех своих оппонентов. Так известно, что от партии в Раду проходят - Пасичный Александр, Гайду Александр, Копытин Игорь, Негулевский Игорь,Чорноморов Артем, Дырдин Максим. \r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n Миколаївська область\r\n\r\n\r\n127\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n49,26\r\n \r\nПАСІЧНИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ\r\n38,23\r\n \r\n\r\n\r\n128\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n48,23\r\n \r\nГАЙДУ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ\r\n41,34\r\n \r\n\r\n\r\n129\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,09\r\n \r\nКОПИТІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n38,29\r\n \r\n\r\n\r\n130\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n54,99\r\n \r\nНЕГУЛЕВСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ\r\n38,77\r\n \r\n\r\n\r\n131\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n57,15\r\n \r\nЧОРНОМОРОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ\r\n43,36\r\n \r\n\r\n\r\n132\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n53,80\r\n \r\nДИРДІН МАКСИМ ЄВГЕНОВИЧ\r\n42,55\r\n \r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, предпринимаель выиграл выборы у заммэра Запорожья.\r\nА также предприниматель мясной фирмы Чернявский обошел депутата Фурсина в Одесской области.