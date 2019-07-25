Минздрав предложил запретить испытывать косметику на животных

Министерство здравоохранения инициирует запрет испытаний косметической продукции на животных.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.

"Требования к косметике на украинском рынке будут такими же, как и на европейском. По сравнению с нынешними нормами список запрещенных ингредиентов будет втрое больше. Под запретом также и тестирование косметики на животных. Новые нормы - это гарантия качества и безопасности. Потеряет актуальность тезис "качественное, потому что из Европы", поскольку требования к косметике у нас со странами Европейского Союза будут одинаковыми", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в настоящее время украинские и зарубежные производители для украинского рынка могут поставлять косметику по "заниженным" требованиями.

Перечень запрещенных ингредиентов достаточно небольшой - он насчитывает всего 400 позиций.

При этом новый регламент предлагает дополнить этот перечень и расширить его до 1 383 позиций.

Кроме того, новый регламент предусматривает использование только разрешенных красителей, консервантов, УФ-фильтров.

Требования к украинским и зарубежным производителям будут одинаковыми.

Те компании, которые уже сейчас имеют мощности для применения новых стандартов, без проблем перейдут на новые условия, а для других предусмотрен переходный период - 18 месяцев, что в свою очередь позволит утвердить новые методологии и наладить процессы без финансовых рисков для компаний и нечестной конкуренции.

"Это, в частности, актуально по запрету испытания косметики на животных и переходу на новейшие технологические разработки, в частности альтернативные методы тестирования косметической продукции. Сейчас в Украине нет утвержденных методологий альтернативных испытаний безопасности косметики. Переходный период позволит украинскому косметическому бизнесу развиваться без помех", - сказано в сообщении.

Также указывается, что единые с ЕС нормы помогут украинским производителям косметической продукции в среднесрочной перспективе экспортировать свою продукцию в страны Европейского Союза, а иностранные производители смогут размещать свои производства на территории Украины, что будет способствовать, в частности, уменьшению стоимости их продукции.

Такие нормы действуют в Европейском Союзе уже несколько лет, при этом

новые требования к безопасности косметической продукции также внедрялись в ЕС с переходным периодом.

Новый технический регламент на косметическую продукцию является одним из шагов Украины по выполнению условий соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Регламент разработан на основе Регламента ЕС №1223 / 2009.

Документ должен устранить юридические разногласия, а также административные и технические барьеры в торговле между Украиной и странами Европейского Союза.

Как сообщали Українські Новини, под Киевом задержали мужчину и женщину, которые убивали и мучали животных в своем "приюте".

Ранее в Полтавской области за нанесение увечий коту мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы.