Чиновник Луганской ОВГА призвал Кабмин не допустить отключения электроэнергии в области, - СМИ

Из-за блокирования поставок угля со стороны РФ на Луганскую ТЭС запасов угля на станции хватит до 29 июля, после чего станция может остановиться, это грозит отключениями электроэнергии на контролируемой территории Луганской области. Об этом заявил заместитель председателя Луганской военно-гражданской областной администрации Юрий Клименко, сообщает "Апостроф".

Он попросил Кабинет министров принять все необходимые меры для того, чтобы избежать коллапса в регионе.

"Ситуация очень плохая. Заблокированы поставки угля со стороны РФ на Луганскую ТЭС. Запасов угля хватит до 29 июля. И ситуация сложилась из-за того, что с июля месяца РФ не дает разрешение на вывоз угля на станцию. Мы писали в Кабмин, направляли письма в адрес Леонида Кучмы, как руководителя нашей группы в Минске, для того, чтобы поднять этот вопрос на уровне "Минска". Буквально вчера мы подготовили еще письма в адрес президента Украины, премьер-министра. Сегодня мы проводим заседание Комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций - и на этой комиссии тоже будем поднимать этот вопрос", - сказал Клименко.

Решение проблемы - переход станции на сжигание газа. Но в этом случае необходимо снизить цену на газ, чтобы она покрывалась текущими ценами на электроэнергию.

"Станцию можно перевести на газ. Но переход на газ примерно в пять раз повысит себестоимость электроэнергии. Есть вариант – нужно снизить цену на газ, чтобы она покрывалась текущими ценами на электроэнергию. Мы будем обращаться и на этот счет, и будем просить номинации газа, потому что действительно планируем переводить станцию на газ", - отметил Клименко.

В случае, если Кабмин не вмешается, проблемы с обеспечением электроэнергией затронут всю область.

"Для Луганщины это очень важно - тем, что область находится на энергетическом острове. То есть, мы не имеем соединения с ЕЭС Украины. Станция работает на условиях острова и несет напряжение 220-260 МВт и на сегодняшний Луганская ТЭС является основным источником электроэнергии в регионе. Из ЕЭС Украины есть возможность получить только 80 МВт. Поэтому, в случае блокировки мы вынуждены будем остановить крупные объекты, и даже социальные объекты. Практически - пострадает вся область. Это школы, детские садики, медицинские учреждения. Но самое главное, что около 200 тысяч человек не смогут получать воду ", - сказал заместитель губернатора.

ДТЭК подтверждает наличие проблем с поставками угля. Компания уже направила обращения в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Кабинет министров и Министерство энергетики и угольной промышленности. В ДТЭК отмечают, что уже начаты переговоры с НАК "Нефтегаз Украины" о поставках газа.

Ранее госпредприятие "Оператор рынка" опубликовало предельные цены (prices cap) на запускаемых с 1 июля сегментах новой модели оптового рынка э/э – рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Средняя предельная цена составит 1640,8 грн за МВт-ч (без НДС). При этом в июле НАК "Нефтегаз Украины" реализовывал потребителям газ за ПСО по цене 4905,67 грн за 1 м3 (без НДС, также не включена плата облгазу и "Укртрансгазу").