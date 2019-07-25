Чиновник Луганської ОВДА закликав Кабмін не допустити відключення електроенергії в області, - ЗМІ

Через блокування поставок вугілля з боку РФ на Луганську ТЕС запасів вугілля на станції вистачить до 29 липня, після чого станція може зупинитися, це загрожує відключеннями електроенергії на контрольованій території Луганської області. Про це заявив заступник голови Луганської військово-цивільної обласної адміністрації Юрій Клименко, повідомляє "Апостроф".

Він попросив Кабінет міністрів вжити всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути колапсу в регіоні.

"Ситуація дуже погана. Заблоковано поставки вугілля з боку РФ на Луганській ТЕС. Запасів вугілля вистачить до 29 липня. І ситуація склалася через те, що з липня місяця РФ не дає дозвіл на вивезення вугілля на станцію. Ми писали в Кабмін, направляли листи на адресу Леоніда Кучми, як керівника нашої групи в Мінську, для того, щоб підняти це питання на рівні "Мінська". Буквально вчора ми підготували ще листи на адресу президента України, прем'єр-міністра. Сьогодні ми проводимо засідання Комісії з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій - і на цій комісії теж будемо піднімати це питання ", - сказав Клименко.

Рішення проблеми - перехід станції на спалювання газу. Але в цьому випадку необхідно знизити ціну на газ, щоб вона покривалася поточними цінами на електроенергію.

"Станцію можна перевести на газ. Але перехід на газ приблизно в п'ять разів підвищить собівартість електроенергії. Є варіант - потрібно знизити ціну на газ, щоб вона покривалася поточними цінами на електроенергію. Ми будемо звертатися і на цей рахунок, і будемо просити номінації газу, тому що дійсно плануємо переводити станцію на газ", - зазначив Клименко.

У разі, якщо Кабмін не втрутиться, проблеми із забезпеченням електроенергією торкнуться всієї області.

"Для Луганщини це дуже важливо - тим, що область знаходиться на енергетичному острові. Тобто, ми не маємо з'єднання з ЄЕС України. Станція працює на умовах острова і несе напругу 220-260 МВт і на сьогоднішній Луганська ТЕС є головним джерелом електроенергії в регіоні . З ЄЕС України є можливість отримати тільки 80 МВт. Тому, в разі блокування ми змушені будемо зупинити великі об'єкти, і навіть соціальні об'єкти. Практично - постраждає вся область. Це школи, дитячі садки, медичні установи. Але найголовніше, що близько 200 тисяч людей не зможуть отримувати воду", - сказав заступник губернатора.

ДТЕК підтверджує наявність проблем з поставками вугілля. Компанія вже направила звернення до Ради національної безпеки і оборони України, Кабінета міністрів і Міністерства енергетики та вугільної промисловості. У ДТЕК відзначають, що вже розпочаті переговори з НАК "Нафтогаз України" про постачання газу.

Раніше держпідприємство "Оператор ринку" опублікувало граничні ціни (prices cap) на сегментах нової моделі оптового ринку, що запускаються з 1 липня - ринку "на добу вперед" і внутрішньодобового ринку. Середня гранична ціна складе 1640,8 грн за МВт-год (без ПДВ). При цьому в липні НАК "Нафтогаз України" реалізовував споживачам газ за ПСО за ціною 4905,67 грн за 1 м3 (без ПДВ, також не включена плата облгазу і "Укртрансгазу").