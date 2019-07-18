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18 июля 2019, четверг, 10:29 710
Политика 2019-07-18T10:29:02+03:00
Українські Новини
Большинство негативных комментариев, генерируемых ботами, направленно против Владимира Гройсмана, - медиа-иссл

Большинство негативных комментариев, генерируемых ботами, направленно против Владимира Гройсмана, - медиа-исследования

87% негативных комментариев в Facebook о деятельности Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана генерируемы ботами. Об этом свидетельствуют данные исследования VoxUkraine и компании Artellence, в рамках которого изучалось влияние интернет-ботов на общественно-политическую коммуникацию.

Предметом анализа были наиболее комментируемые сообщения в Facebook на страницах 332 средств массовой информации и 62 политических субъектов (политиков и партий). Период публикации анализируемых материалов - с 1 мая по 8 июля 2019 года.

По данным исследования, семь из десяти новостей, опубликованных в Facebook и наиболее активно атакуемых ботами, касались заявлений Гройсмана.

В частности, половина комментариев к заявлению премьер-министра о достаточном количестве средств в местных бюджетах было сделано ботами. Ключевыми сообщениями таких комментариев были недоверие к власти в целом и Гройсману - в частности.

Доля негативных комментариев ботов по заявлению Гройсмана по закону о незаконном обогащении составила 49%. А заявление политика о старых партиях собрала 38% негативных комментариев ботов (1447 сообщений).

Согласно данным исследования, большинство украинских топ-политиков массово привлекают интернет-ботов к коммуникации в соцсетях. В частности, 27926 активных ботов работают в интересах Владимира Зеленского, 20065 - Петра Порошенко, 823 - Святослава Вакарчука, 821 - Юлии Тимошенко.

Авторы исследования классифицируют как ботов те аккаунты, которые регулярно (в среднем в 15 раз чаще, чем среднестатистический пользователь) комментируют новости, предпочитая сообщению на политическую тематику и имеют одну или несколько специфических особенностей (отсутствие фото, малое количество или отсутствие друзей, не отмечаются в одном географическом месте и т.д.).

Владимир Гройсман назвал использование ботов с целью распространения негативной информации "целенаправленной грязной политтехнологической игрой, которая заполонила СМИ и социальные сети".  "Сегодня в интернете есть десятки аккаунтов, которые оплачиваются из различных финансовых источников, не политических. Считаю, что здесь есть юридическая составляющая, что такие вещи финансируются за пределами избирательных фондов", - добавил Гройсман. Политик считает, что кампания дискредитации правительства и политической силы, которую он возглавляет, ведется в интересах партии Петра Порошенко.

Также Гройсман обратил внимание Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины на то, что такие способы предвыборной борьбы недопустимы и требуют вмешательства правоохранительных органов.

Партия Украинская стратегия Гройсмана распространила заявление, в котором подчеркнула, что "одну из крупнейших армий ботов имеет экс-президент Петр Порошенко".

"Это так называемые в народе "порохоботы", через сеть которых и распространяют дискредитационные материалы о его конкурентах", - говорится в заявлении.

Украинская стратегия Гройсмана подчеркнула, что Владимир Гройсман, против которого постоянно и целенаправленно работает 589 ботов - единственный из украинских топ-политиков, у которого нет ботов.

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