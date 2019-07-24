Командующий Силами спецопераций объяснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации

Командующий Силами специальных операций, генерал-лейтенант Игорь Лунев объяснил то, что не отдал Президенту Владимиру Зеленскому честь во время инаугурации, тем, что это было "рефлекторное действие".

Об этом Лунев сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Нет тут никакого двойного дна. Это реально рефлекторное действие, без какого-либо подтекста... Это моя оплошность", - сказал Лунев.

Он отметил, что это не был демарш с его стороны.

Генерал подчеркнул, что как армейский человек рефлекторно не приложил руку к голове, так как находился в развернутом одношеренговом строю.

Как сообщали Українськi Новини, 20 мая состоялась инаугурация новоизбранного Президента Владимира Зеленского.

Во время церемонии он как Верховный главнокомандующий осуществил процедуру знакомства с командующими родов войск Вооруженных сил и руководителями силовых ведомств.

Все они, кроме главы СБУ Василия Грицака и командующего ССО Игоря Лунева, отдали честь новому Президенту.

Ранее бывший Президент Петр Порошенко утвердил эмблему Сил спецопераций в виде волка и утвердил секретное Положение о Силах специальных операций ВСУ.