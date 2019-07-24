Командующий Силами спецопераций объяснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации

Командующий Силами специальных операций, генерал-лейтенант Игорь Лунев объяснил то, что не отдал Президенту Владимиру Зеленскому честь во время инаугурации, тем, что это было "рефлекторное действие".\r\nОб этом Лунев сказал на брифинге, передают Українськi Новини.\r\n"Нет тут никакого двойного дна. Это реально рефлекторное действие, без какого-либо подтекста... Это моя оплошность", - сказал Лунев.\r\nОн отметил, что это не был демарш с его стороны.\r\nГенерал подчеркнул, что как армейский человек рефлекторно не приложил руку к голове, так как находился в развернутом одношеренговом строю.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 20 мая состоялась инаугурация новоизбранного Президента Владимира Зеленского.\r\nВо время церемонии он как Верховный главнокомандующий осуществил процедуру знакомства с командующими родов войск Вооруженных сил и руководителями силовых ведомств.\r\nВсе они, кроме главы СБУ Василия Грицака и командующего ССО Игоря Лунева, отдали честь новому Президенту.\r\nРанее бывший Президент Петр Порошенко утвердил эмблему Сил спецопераций в виде волка и утвердил секретное Положение о Силах специальных операций ВСУ.