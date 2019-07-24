подписаться на рассылку
25.55 25.95
28.4 29.05
˟
24 июля 2019, среда, 16:36 1253
Силовые структуры 2019-07-24T16:37:23+03:00
Українські Новини
Командующий Силами спецопераций объяснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации

Командующий Силами спецопераций объяснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации

Игорь Лунев. Фото: Википедия
Игорь Лунев. Фото: Википедия

Командующий Силами специальных операций, генерал-лейтенант Игорь Лунев объяснил то, что не отдал Президенту Владимиру Зеленскому честь во время инаугурации, тем, что это было "рефлекторное действие".

Об этом Лунев сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Нет тут никакого двойного дна. Это реально рефлекторное действие, без какого-либо подтекста... Это моя оплошность", - сказал Лунев.

Он отметил, что это не был демарш с его стороны.

Генерал подчеркнул, что как армейский человек рефлекторно не приложил руку к голове, так как находился в развернутом одношеренговом строю.

Как сообщали Українськi Новини, 20 мая состоялась инаугурация новоизбранного Президента Владимира Зеленского.

Во время церемонии он как Верховный главнокомандующий осуществил процедуру знакомства с командующими родов войск Вооруженных сил и руководителями силовых ведомств.

Все они, кроме главы СБУ Василия Грицака и командующего ССО Игоря Лунева, отдали честь новому Президенту.

Ранее бывший Президент Петр Порошенко утвердил эмблему Сил спецопераций в виде волка и утвердил секретное Положение о Силах специальных операций ВСУ.

Больше новостей о: Военные Силы спецопераций Президент Украины Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского

Архив
Новости
Предприниматель Семинский от "Слуги народа" выиграл выборы у экс-губернатора Кулича в Черниговской области 17:18
Директор школ английского языка обогнал мэров двух городов в округе №167 в Тернопольской области 17:12
Безработная от "Слуги народа" победила депутата от "Народного фронта" в житомирском округе 17:04
Антикоррупционер от "Слуги народа" победил депутата от "Воли народа" в 206 округе 16:54
Вакарчук возглавил "Голос" 16:53
больше новостей
ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней: процент у "Слуги народа" вырос 20:16 Обновляется
Жена Климкина готовила для Зеленского Саммит Украина-ЕС 06:16 Документ
Ирина Фарион. Фото: facebook.com/IrynaFarion
Известные своей ненавистью к русскому языку Фарион и Ницой показали смешные результаты в округах Львовской области 09:12
"Где этот мальчик?": Зеленский фамильярно обратился к журналисту 17:26
Сегодня День Ольги: значение имени, народные традиции и приметы праздника 06:00
больше новостей
Портнов опубликовал видео как Вакарчук в 2015 веселил в Монако московских гостей 13:59 Видео
Труба проигнорировал общественность и сам создал себе проблемы с Советом общественного контроля, - Леменов 13:49
В Беларуси за символику УПА и портреты Бандеры будут сажать в тюрьму, – СМИ 08:00
Труба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска 16:09
В Украине начали продавать бюсты Зеленского 09:19 Фото
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok