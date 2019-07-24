ГБР начало расследование против САП из-за дела Продана

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры по подозрению в подделке материалов дела бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который подозревался в незаконном обогащении на 89 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что дело Госбюро расследований открыло 6 марта во исполнение решений судов, удовлетворивших жалобы адвокатов Продана.

Они требовали от ГБР открыть дело против первого замглавы САП Владимира Кривенко.

Уголовное производство открыто по факту служебного подлога прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время расследования дела Продана.

В частности, защита экс-и.о. главы ГФС считает, что прокуроры САП специально отправляли фотокопии повесток на допрос Продану и членам его семьи через мессенджеры Viber и WatsApp, достоверно зная, что они не используют указаные средства связи.

Также защита утверждае, что свидетель в деле против Продана отказался от своих показаний, но прокуроры не указали этот факт в материалах дела.

Кроме того, экс-глава ГФС утверждает, что прокуроры САП специально указали неправильную дату направления письма о выезде его за границу в ноябре 2018 года.

Суд в июле текущего года разрешил следователям ГБР изъять в Генпрокуратуре материалы уголовного дела Продана.

Как сообщали Українськi Новини, в марте НАБУ закрыло уголовное производство о незаконном обогащении Продана в связи с отменой Конституционным Судом уголовной ответственности за это преступление.

4 декабря 2018 года Соломенский районный суд Киева отказался взять под стражу подозреваемого в незаконном обогащении бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана и отпустил его на поруки ряда депутатов Верховой Рады.