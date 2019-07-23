Предприниматель Гайду выиграл выборы у депутата Ильюка в Николаеве

Кандидат от партии "Слуга народа", предприниматель Александр Гайду выиграл выборы в Верховную Раду у депутата Рады Артема Ильюка (группа "Партия "Відродження") в одномандатном избирательном округе №128 в Николаеве.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Гайду набрал 41,34% или 31 157 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\n43-летний Гайду родился и проживает в Одессе, беспартийный, исполнительный директор компании "Вибо-Транс" (транспортно-экспедиторские услуги, оптовая торговля химической продукцией, зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных), экс-председатель компании "Морской специализированный порт Ника-Тера".\r\nВо время избирательной кампании Комитет избирателей Украины раскритиковал его агитационный видеоролик, на котором он расстреливал из боевого оружия мишени, с надписью "коррупция".\r\nБлижайший его соперник, самовыдвиженец Ильюк набрал 23,87% или 17 992 голосов.\r\nИльюк выиграл выборы в Раду в 2014 году в этом округе.\r\nТретье место занял выдвиженец от партии "Оппозиционная платформа - За життя" первый заместитель начальника компании "Морской специализированный порт Ника-Тера"\r\nАнатолий Дворник - он набрал 17,16% или 12 933 голосов.\r\nВсего по округу №128 (Николаев, Ингульский район) баллотировалось 11 кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, явка на внеочередные выборы Рады 21 июля была меньше половины: 49,39% избирателей в 100 из 199 округов всех областей проголосовали на выборах Рады на 20:00. \r\nТем временем Зеленский предложил "Голосу" формировать коалицию со "Слугой народа" в Раде.