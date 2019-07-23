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23 июля 2019, вторник, 21:02 120
Выборы 2019-07-23T21:07:27+03:00
Українські Новини
Предприниматель Гайду выиграл выборы у депутата Ильюка в Николаеве

Предприниматель Гайду выиграл выборы у депутата Ильюка в Николаеве

Кандидат от партии "Слуга народа", предприниматель Александр Гайду выиграл выборы в Верховную Раду у депутата Рады Артема Ильюка (группа "Партия "Відродження") в одномандатном избирательном округе №128 в Николаеве.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Гайду набрал 41,34% или 31 157 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

43-летний Гайду родился и проживает в Одессе, беспартийный, исполнительный директор компании "Вибо-Транс" (транспортно-экспедиторские услуги, оптовая торговля химической продукцией, зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных), экс-председатель компании "Морской специализированный порт Ника-Тера".

Во время избирательной кампании Комитет избирателей Украины раскритиковал его агитационный видеоролик, на котором он расстреливал из боевого оружия мишени, с надписью "коррупция".

Ближайший его соперник, самовыдвиженец Ильюк набрал 23,87% или 17 992 голосов.

Ильюк выиграл выборы в Раду в 2014 году в этом округе.

Третье место занял выдвиженец от партии "Оппозиционная платформа - За життя" первый заместитель начальника компании "Морской специализированный порт Ника-Тера"

Анатолий Дворник - он набрал 17,16% или 12 933 голосов.

Всего по округу №128 (Николаев, Ингульский район) баллотировалось 11 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, явка на внеочередные выборы Рады 21 июля была меньше половины: 49,39% избирателей в 100 из 199 округов всех областей проголосовали на выборах Рады на 20:00. 

Тем временем Зеленский предложил "Голосу" формировать коалицию со "Слугой народа" в Раде.

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду округ 128 Слуга народа Александр Гайду

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