Ректор університету від "Слуги народу" виграла вибори у кандидата від "Голосу" в Черкасах

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", ректор Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (Черкаси) Любов Шпак виграла вибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №194 у Черкасах.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nШпак набрала 41,27%, або 26 848 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.Її найближчий суперник, кандидат від партії "Голос", підприємець Віктор Євпак набрав 11,19% або 7 285 голосів.\r\nТретє місце посів самовисуванець Дмитро Кухарчук - він набрав 7,86% або 5 117 голосів.\r\n39-річна Шпак народилася в Києві, проживає в Черкасах, безпартійна.\r\nВсьго по округу №194 (Придніпровський район, частина Соснівського району) балотувалося 17 кандидатів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, редактор газети від "Слуги Народу" виграв у екс-губернатора Червоненка в Одесі.Також кандидат від платформи Бойко програв кандидату від "Слуги народу" у Дніпропетровській області.