Ректор університету від "Слуги народу" виграла вибори у кандидата від "Голосу" в Черкасах

1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні 13:18

Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56

Мільйони гривень з держбюджету отримають 11 партій: хто претендує на держфінансування 09:53

"Юзик" з величезним відривом переміг в окрузі №33 у Дніпропетровській області 11:57