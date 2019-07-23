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23 липня 2019, вівторок, 13:20 34
Вибори 2019-07-23T15:45:03+03:00
Українські Новини
Ректор університету від "Слуги народу" виграла вибори у кандидата від "Голосу" в Черкасах

Ректор університету від "Слуги народу" виграла вибори у кандидата від "Голосу" в Черкасах

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", ректор Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (Черкаси) Любов Шпак виграла вибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №194 у Черкасах.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Шпак набрала 41,27%, або 26 848 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Її найближчий суперник, кандидат від партії "Голос", підприємець Віктор Євпак набрав 11,19% або 7 285 голосів.

Третє місце посів самовисуванець Дмитро Кухарчук - він набрав 7,86% або 5 117 голосів.

39-річна Шпак народилася в Києві, проживає в Черкасах, безпартійна.

Всьго по округу №194 (Придніпровський район, частина Соснівського району) балотувалося 17 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, редактор газети від "Слуги Народу" виграв у екс-губернатора Червоненка в Одесі.

Також кандидат від платформи Бойко програв кандидату від "Слуги народу" у Дніпропетровській області.

Більше новин про: Мажоритарщики Парламентські вибори Партія "Слуга народу" Позачергові вибори Ради Любов Шпак

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