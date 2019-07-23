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23 июля 2019, вторник, 12:25 32
Выборы 2019-07-23T12:25:53+03:00
Українські Новини
26-летний чемпион Украины по пауэрлифтингу Дмитрук от "Слуги народа" выиграл выборы в Раду в округе №133 в Оде

26-летний чемпион Украины по пауэрлифтингу Дмитрук от "Слуги народа" выиграл выборы в Раду в округе №133 в Одессе

Чемпион Украины по пауэрлифтингу, владелец спортклуба Артем Дмитрук (партия "Слуга народа") выиграл выборы в Верховную Раду в округе №133 (Киевский район Одессы).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Дмитрук набрал 32,66% или 25 810голосов избирателей по результатам подсчета 97,64% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, бизнесмен Виктор Баранский ("Оппозиционная платформа - За життя") набрал 26,20%.

Третье место занял самовыдвиженец Дмитрий Танцюра,  - он набрал 9,14%

Дмитруку 26 лет, он родился в Козятине Виннцикой области.

В 13 лет переехал в Одессу, где работал охранником, грузчиком и частным предпринимателем, пока не увлекся спортом и не занялся пауэрлифтингом.

Дмитрук - мастер спорта по пауэрлифтингу, многократный Чемпион Украины, рекордсмен Украины, многократный чемпион и призёр турниров по боксу, самбо и панкратиону, Чемпион Украины по кроссфиту, призёр Чемпионата Украины по кросслифтингу.

Владелец спортивного клуба в Одессе.

Как сообщали Українські Новини, владелец парка экстремальных аттракционоввыиграл округ в Полтаве у бывшего мэра.

Тем временем ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария.

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