26-летний чемпион Украины по пауэрлифтингу Дмитрук от "Слуги народа" выиграл выборы в Раду в округе №133 в Одессе

Чемпион Украины по пауэрлифтингу, владелец спортклуба Артем Дмитрук (партия "Слуга народа") выиграл выборы в Верховную Раду в округе №133 (Киевский район Одессы).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Дмитрук набрал 32,66% или 25 810голосов избирателей по результатам подсчета 97,64% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, бизнесмен Виктор Баранский ("Оппозиционная платформа - За життя") набрал 26,20%.\r\nТретье место занял самовыдвиженец Дмитрий Танцюра, - он набрал 9,14%\r\nДмитруку 26 лет, он родился в Козятине Виннцикой области.\r\nВ 13 лет переехал в Одессу, где работал охранником, грузчиком и частным предпринимателем, пока не увлекся спортом и не занялся пауэрлифтингом.\r\nДмитрук - мастер спорта по пауэрлифтингу, многократный Чемпион Украины, рекордсмен Украины, многократный чемпион и призёр турниров по боксу, самбо и панкратиону, Чемпион Украины по кроссфиту, призёр Чемпионата Украины по кросслифтингу.\r\nВладелец спортивного клуба в Одессе.\r\nКак сообщали Українські Новини, владелец парка экстремальных аттракционоввыиграл округ в Полтаве у бывшего мэра.\r\nТем временем ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария.