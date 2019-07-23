Писаренко був депутатом 4 скликань, але програв вибори кандидату від "Слуги народу"

Кадидат від партії "Слуга народу", депутат Харківської міської ради від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Марія Мезенцева виграла у депутата Верховної Ради від групи "Відродження" Валерія Писаренка вибори парламенту по одномандатному округу №168 (Шевченківський район Харкова).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Мезенцева набрала 41,51%, або 30 377 голосів виборців за результатами підрахунку всіх електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, депутат Ради Писаренко, який балотувався як самовисуванець, набрав 23,74% або 17 370 голосів.

Валерій Писаренко вперше був обраний у 2006 році за списком "Блоку Юлії Тимошенко" у 5 скликання парламенту.

він Також був депутатом 6-го, 7-го і 8-го скликання.

3-е місце зайняв кандидат від партії "Європейська солідарність" Галина Куц - вона набрала 9,18% або 6 722 голоси.

29-річна Мезенцева народилася в Харкові, в 2015 році була обрана депутатом Харківської міської ради.

Член постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, інвестицій, спортивних та іміджевих проектів.

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.

У квітні Писаренко намагався зібрати підписи для зняття з посади спікера Парубія.