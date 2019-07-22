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22 июля 2019, понедельник, 23:03 611
Силовые структуры 2019-07-22T23:15:00+03:00
Українські Новини
Баканов хочет наказать руководство комбината, но к Лакшми Митталу претензий нет

Баканов хочет наказать руководство комбината, но к Лакшми Митталу претензий нет

Служба безопасности Украины не имеет никаких претензий к основателю и владельцу крупнейшей металлургической группы мира Mittal Steel Company N.V., совладельцу металлургической компании Arcelor Mittal Лакшми Митталу. Металлургический комбинат подозревают в экоциде

Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов, передают Українськi Новини.

"Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию… не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. И поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан", – сказал Баканов.

В то же время он уточнил, что, скорее всего, речь будет идти об уголовной ответственности.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ отрицает арест счетов и заморозку проекта стоимостью 150 млн долларов на горно-металлургическом комбинате "Арселор Миттал Кривой Рог" (Днепропетровская область).

В июле СБУ начала расследовать экоцид (массовое уничтожение животного и растительного мира) в отношении горно-металлургического комбината "Арселор Миттал Кривой Рог" (Днепропетровская область).

95,1266% акций комбината принадлежит компании Mittal Steel Germany GmbH, которая входит в состав международного холдинга Arcelor Mittal.

Больше новостей о: СБУ Арселор Миттал Кривой Рог Экоцид Иван Баканов

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