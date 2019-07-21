"Голос" не пустила в свой штаб журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK

Политическая партия "Голос" не пустила в свой избирательный штаб журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом в комментарии журналистам сообщил руководитель пресс-службы партии Ярема Дух, передают Українські Новини.

"Не только ходят слухи, но и ходят журналисты, которые принадлежат медиахолдингу Медведчука "Новости". В частности, около 14:00-15:00 к нам приезжал телеканал ZIK, пытались попасть внутрь, хотя мы им отказали в аккредитации и еще раз на камеру объяснили, что еще полтора месяца назад, когда стало известно о том, что Тарас Козак, бизнес-партнер Виктора Медведчука, купил телеканал ZIK - это стало официальной позицией партии, что мы не ходим на эфиры медиахолдинга "Новости", потому что мы не поддерживаем каналы или медиа, которые ведут антиукраинскую риторику", - сообщил он, комментируя слухи о недопуске журналистов некоторых телеканалов в штаб партии.

Кроме этого, по словам руководителя пресс-службы, в штаб по технической ошибке попали журналисты телеканала "112 Украина", которые пытались аккредитоваться несколько раз, но впоследствии им аннулировали аккредитацию и попросили покинуть штаб партии.

При этом Дух подчеркнул, что в партии не могут запретить посещать телеканалы, которые ведут антиукраинскую деятельность публичные мероприятия партии, но на закрытые мероприятия в партии решили не аккредитовать такие телеканалы.

Как сообщали Українські Новини, по данным экзит-полла "1+1", с наибольшим отрывом в Раду проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко.

Также по данным Национального экзит-полла Слуга народа", платформа Бойко, "Евросолидарность", "Батьківщина" и "Голос" проходят в Раду.