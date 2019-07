Человек со спущенными штанами в кабинке на выборах взорвал сеть: кто он такой

Пока в Украине проходять парламентские выборы, в соцсетях набирает популярность фото, где человек голосует в кабинке со спущенными штанами. Пользователи уверены, что фото сделано во время сегодняшних выборов в Раду. О настоящей истории фотографии рассказала ТСН.



На самом деле со спущенными штанами на фото 31-летний бельгиец Нильс Делейн, а само фото сделано в мае во время выборов в Европарламент.



По словам Нильса, он встретил своего преподавателя по религиоведению и попросил сфотографировать в кабинке.



"Чтобы бросить ему вызов и поднять настроение, я опустил штаны как только зашел в кабинку. Внезапная идея. Я не планировал это", - сказал он в интервью HLN.



"Никто не может знать, что я делал в кабинке. Возможно я не знал, каким "карандашом" голосовать. Возможно я стоял там в плавках. Я думаю и я надеюсь, что люди в большинстве своем поняли, что это шутка. Мой преподаватель по религиоведению, кстати, очень хохотал и атмосфера на избирательном участке сразу стала веселее", - добавил Нильс.



"Если политики сбрасывают брюки за каждый голос перед выборами, то почему я не могу этого сделать?" – подытожил он.



Как реагировали соцсети

"Помните промо VOTE Спилберга? Там Борат говорил, что I like to do hand relief in voting booth. Борат, миленький, ты ли это?" - написала пользовательница.

