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21 июля 2019, воскресенье, 20:15 657
Общество 2019-07-21T20:15:02+03:00
Українські Новини
Человек со спущенными штанами в кабинке на выборах взорвал сеть: кто он такой

Человек со спущенными штанами в кабинке на выборах взорвал сеть: кто он такой

Голосование со спущенными штанами. Скриншот: Facebook/Nielske Deleyn
Голосование со спущенными штанами. Скриншот: Facebook/Nielske Deleyn

Пока в Украине проходять парламентские выборы, в соцсетях набирает популярность фото, где человек голосует в кабинке со спущенными штанами. Пользователи уверены, что фото сделано во время сегодняшних выборов в Раду. О настоящей истории фотографии рассказала ТСН.


На самом деле со спущенными штанами на фото 31-летний бельгиец Нильс Делейн, а само фото сделано в мае во время выборов в Европарламент.

По словам Нильса, он встретил своего преподавателя по религиоведению и попросил сфотографировать в кабинке.

"Чтобы бросить ему вызов и поднять настроение, я опустил штаны как только зашел в кабинку. Внезапная идея. Я не планировал это", - сказал он в интервью HLN.

"Никто не может знать, что я делал в кабинке. Возможно я не знал, каким "карандашом" голосовать. Возможно я стоял там в плавках. Я думаю и я надеюсь, что люди в большинстве своем поняли, что это шутка. Мой преподаватель по религиоведению, кстати, очень хохотал и атмосфера на избирательном участке сразу стала веселее", - добавил Нильс.

"Если политики сбрасывают брюки за каждый голос перед выборами, то почему я не могу этого сделать?" – подытожил он.

Как реагировали соцсети

Скриншот: Instagram/ragu_liСкриншот: Instagram/ragu_li

Скриншот: Facebook/Андрій ДзиндзяСкриншот: Facebook/Андрій Дзиндзя

"Помните промо VOTE Спилберга? Там Борат говорил, что I like to do hand relief in voting booth. Борат, миленький, ты ли это?" - написала пользовательница. 

Скриншот: Facebook/Olga BelayСкриншот: Facebook/Olga Belay

Скриншот: Facebook/Александр СиницаСкриншот: Facebook/Александр Синица

Как сообщали Українські Новини, "опечатанную" кастрюлю используют как сейф на избирательном участке.

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