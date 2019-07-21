У Запорізькій області членів виборчкому спіймали на спробі фальсифікації результатів виборів

Співробітники Національної поліції в неділю почали розслідування за підозрою членів виборчої комісії у спробі фальсифікації результатів виборів на виборчій дільниці в Мелітополі Запорізької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполіції в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, члени виборчкому підписали протоколи про підрахунок голосів виборців до його заповнення і не на засіданні виборчої комісії.

Розслідування розпочато за ознаками ч.4 ст.158 Кримінального кодексу (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців чи фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців, членом виборчої комісії, або в разі якщо такі дії призвели до неможливості встановлення підсумків голосування на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі або до визнання голосування на виборчій дільниці недійсним).

Як повідомляли Українські Новини, за поширення даних екзит-полу КМІС звинуватив у порушенні низку ЗМІ.

Також 35,77% виборців 103 з 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 16:00.