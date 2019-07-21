підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
21 липня 2019, неділя, 19:25 23
Силові структури 2019-07-21T21:30:05+03:00
Українські Новини
У Запорізькій області членів виборчкому спіймали на спробі фальсифікації результатів виборів

У Запорізькій області членів виборчкому спіймали на спробі фальсифікації результатів виборів

Співробітники Національної поліції в неділю почали розслідування за підозрою членів виборчої комісії у спробі фальсифікації результатів виборів на виборчій дільниці в Мелітополі Запорізької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполіції в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, члени виборчкому підписали протоколи про підрахунок голосів виборців до його заповнення і не на засіданні виборчої комісії.

Розслідування розпочато за ознаками ч.4 ст.158 Кримінального кодексу (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців чи фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців, членом виборчої комісії, або в разі якщо такі дії призвели до неможливості встановлення підсумків голосування на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі або до визнання голосування на виборчій дільниці недійсним).

Як повідомляли Українські Новини, за поширення даних екзит-полу КМІС звинуватив у порушенні низку ЗМІ.

Також 35,77% виборців 103 з 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 16:00.

Більше новин про: Парламентські вибори Фальсифікація виборів Порушення на виборах Вибори до Верховної Ради

Архів
Новини
Данилюк вважає Коболєва і Абромавічуса "новими обличчями" 21:38
"Голос" не збирається формувати коаліцію в Раді з проросійськими силами 21:30
Данилюк "буде реагувати", якщо Зеленський захоче призначити його прем'єром 21:27
Зеленський хоче об'єднати три міністерства 21:18
Зеленський знову пообіцяв подати в Раду новий законопроект про імпічмент Президента 21:12
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
У Рівному на деяких виборчих дільницях зникло світло, їх роботу призупинено 15:50
На членів окружної комісії 94 округу тиснуть з Центрвиборчкому, щоб замінити склад ДВК, - ЗМІ 15:05
Поплавський заявив, що віддав свій голос "за мир та відродження українського села" 15:01
На 100 окрузі Кіровоградської області військові демонструють заповнені бюлетені керівництву, - Мурдий 11:09
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
Розкопки під Львовом. Фото: археолог Дмитро Вертелецький
Трипільську амфору і знаряддя праці віком 5 тис. років знайшли на горі під Львовом 20:10
Відео дня: видовищний пілотаж українських льотчиків під хмарами Британії 19:36
Національний експертно-будівельний альянс запрошує провідні кадри до розробки та втілення проектів з реконструкції країни, - Віктор Лещинський 17:16
Через поширення даних екзит-полу КМІС звинуватив у порушенні закону низку ЗМІ 17:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok