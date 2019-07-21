В штабе Вакарчука гостей кормят креветками, хамоном, дорогими сырами, а вечером обещают лобстеров

В штабе политической партии "Голос" Святослава Вакарчука гостей кормят креветками, хамоном, дорогими сырами, а вечером обещают лобстеров.

Об этом написала журналист Анна Стешенко на своей странице в Facebook, а также обнародовала подтверждающие фотографии.

"А тем временем в штабе "Голоса". Уже накрывают шикарнейший фуршет с креветками, хамоном, дорогими сырами и даже клубникой. Рябчиков и лобстеров тоже обещают", - написала она.

Угощения в штабе "Голоса". Фото: facebook/annasteshenko

Тем временем партия "Голос" уверена в прохождении 5% барьера на внеочередных выборах в Верховную Раду и готова предложить кандидатуры от партии на должности в правительстве.

Об этом сообщила глава партии Юлия Клименко на брифинге.

"Мы, как партия "Голос", уверены, что преодолеваем барьер и проходим в парламент. Мы очень оптимистичны", - сообщила она.

Клименко также отметила, что партия готова к созданию коалиции, но на базе коалиционного соглашения.

Кроме этого, она подчеркнула, что в партии уже есть кандидатуры на должности в правительстве.

"Мы действительно готовы рассматривать сотрудничество с коалицией на базе коалиционного соглашения. Мы хотим, прежде всего, четкий план действий, чем будет заниматься коалиция и тогда мы будем рассматривать наше сотрудничество. Не делить должности, а делить конкретный план действий. И на базе этого плана действий мы можем предложить от себя и рассматривать патриотичных и профессиональных людей, которые сформируют качественное правительство и мы, наконец, увидим результаты сотрудничества законодательной власти и исполнительной власти", - сообщила она.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 21 июля, в 08:00 в Украине началось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

7,5% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, готовы поддержать партию "Голос" Святослава Вакарчука на выборах Верховной Рады.