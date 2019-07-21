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21 липня 2019, неділя, 13:49 6
Вибори 2019-07-21T15:30:02+03:00
Українські Новини
Поліція отримала вже понад 600 повідомлень про порушення на виборах

Поліція отримала вже понад 600 повідомлень про порушення на виборах

Станом на 12:00 в поліцію надійшло 606 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

З них: у Донецькій області - 87, Дніпропетровській - 79, Запорізькій - 54, Києві - 43, Одеській - 40, Чернігівській - 39, Херсонській - 34, Полтавській - 23, Луганській та Миколаївській - по 20, Харківській - 18, Черкаській і Кіровоградській - по 17, Київській - 16, Вінницькій - 15, Волинській - 13, Сумській - 12, Івано-Франківській і Рівненській - по 10, Чернівецькій - 9, Житомирській і Львівській - по 8, Закарпатській - 7, Тернопільській - 6, Хмельницькій - 1.

Згідно з повідомленням, в основному зазначені факти пов'язані з незаконною агітацією - 149, перешкоджанням здійсненню виборчого права - 30, з конфліктом - 17, з підкупом виборців - 15, з пошкодженням майна - 8, повідомленням про замінування - 3.

Протягом доби органами поліції складено 5 адміністративних протоколів, за 7 фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляли Українські Новини, на виборах в Раду вчасно відкрилися лише 3 тисячі виборчих дільниць 30.

Також станом на 12:00 на виборах Ради проголосували 13,61% виборців у 5 з 199 округів.

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