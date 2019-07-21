По всей Украине не открылись 8 избирательных участков

8 избирательных участков не начали работу по состоянию на 9:00.\r\nОб этом на брифинге сказал глава Национальной полиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.\r\n"8 избирательных участков не начали работу по состоянию на 9:00 на территории Украины. В Черниговской области 4 участка, два из которых не передали или передают документы в связи с изменением состава комиссии, на двух участках идут споры среди членов комиссии. В Донецкой области испорчены контрольные листы для вбрасывания в урны, на другом участке переизбрали председателя комиссии и идет пересчет бюллетеней. В Николаевской области не успели пропечатать бюллетени, и в Житомирской области опаздывает председатель комиссии", - сказал он.\r\nКнязев отметил, что в целом на территории Украины оперативная обстановка спокойная.\r\nЗа выборами онлайн можно понаблюдать вот здесь.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в воскресенье, 21 июля, в 08:00 в Украине началось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.