По всей Украине не открылись 8 избирательных участков

8 избирательных участков не начали работу по состоянию на 9:00.

Об этом на брифинге сказал глава Национальной полиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.

"8 избирательных участков не начали работу по состоянию на 9:00 на территории Украины. В Черниговской области 4 участка, два из которых не передали или передают документы в связи с изменением состава комиссии, на двух участках идут споры среди членов комиссии. В Донецкой области испорчены контрольные листы для вбрасывания в урны, на другом участке переизбрали председателя комиссии и идет пересчет бюллетеней. В Николаевской области не успели пропечатать бюллетени, и в Житомирской области опаздывает председатель комиссии", - сказал он.

Князев отметил, что в целом на территории Украины оперативная обстановка спокойная.

За выборами онлайн можно понаблюдать вот здесь.

Как сообщали Українськi Новини, в воскресенье, 21 июля, в 08:00 в Украине началось голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.