На Дарницкой ТЭЦ в Киеве ночью случился пожар

В Киеве в субботу, 20 июля, произошел пожар на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которая находится на улице Гната Хоткевича. На одном из агрегатов Дарницкой ТЭЦ произошло короткое замыкание, пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет. Об этом говорится на странице ГУ ГосЧС в Киеве на странице в Facebook.

"20 июля в 21:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступила информация о том, что на территории ТЭЦ на вул. Гната Хоткевича произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением силового агрегата, который находится на специализированном козловому кране", - отмечается в сообщении.

В 22:08 пожар был локализован, а в 22:26 – ликвидирован. Огонь тушили пять единиц техники и 23 сотрудника личного состава ГУ ГосЧС в Киеве. Обошлось без пострадавших.

Напомним, что во время Atlas Weekend в Киеве на ВДНХ загорелся павильон.

А также ранее сообщалось о том, что под Киевом горит птицефабрика - ГосЧС сообщал, что жертв и пострадавших нет.