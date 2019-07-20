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20 июля 2019, суббота, 18:04 511
Политика 2019-07-20T18:08:03+03:00
Українські Новини
Жидков из "Квартала 95" выступил против курса Украины в ЕС и НАТО, закрепленного в Конституции

Жидков из "Квартала 95" выступил против курса Украины в ЕС и НАТО, закрепленного в Конституции

Участник студии Президента Владимира Зеленского "Квартал 95" Валерий Жидков выступил против курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО, который закреплен в Конституции.

Соответствующее заявление Жидков сделал в выпуске своего шоу "Де-Мократия?", которое выходит на YouTube-канале "Студия Квартал 95 Online".

"Изменения в Конституции по закреплению курса в ЕС и НАТО - классный курс, но зачем это сразу в Конституцию? Это же не секретный дневничок восьмиклассницы. Не нужно записывать туда все свои желания и фантазии", - заявил Жидков. 

Участник "Квартала" считает, что если "завтра вдруг что-то поменяется", положение о курсе создаст проблемы.

"Например, НАТО распадется, а в Евросоюзе вдруг разрешат есть людей. Что тогда? Продолжать курс, не руководствуясь своими интересами либо опять заново переписывать Конституцию? В ней и так достаточно противоречий", - уверен Жидков.

"Кварталовец" высказывает свои мысли по поводу курса на ЕС и НАТО на 4-минуте видео.

Как сообщали Українські Новини, в НАТО хотят расширить военную поддержку Украины.

Также Рада утвердила проведение весенней сессии ПА НАТО в 2020 в Киеве.

Больше новостей о: Нато вступление в НАТО Европейский союз Квартал 95 Конституция Украины

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