Жидков из "Квартала 95" выступил против курса Украины в ЕС и НАТО, закрепленного в Конституции

Участник студии Президента Владимира Зеленского "Квартал 95" Валерий Жидков выступил против курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО, который закреплен в Конституции.\r\nСоответствующее заявление Жидков сделал в выпуске своего шоу "Де-Мократия?", которое выходит на YouTube-канале "Студия Квартал 95 Online".\r\n"Изменения в Конституции по закреплению курса в ЕС и НАТО - классный курс, но зачем это сразу в Конституцию? Это же не секретный дневничок восьмиклассницы. Не нужно записывать туда все свои желания и фантазии", - заявил Жидков. \r\nУчастник "Квартала" считает, что если "завтра вдруг что-то поменяется", положение о курсе создаст проблемы.\r\n"Например, НАТО распадется, а в Евросоюзе вдруг разрешат есть людей. Что тогда? Продолжать курс, не руководствуясь своими интересами либо опять заново переписывать Конституцию? В ней и так достаточно противоречий", - уверен Жидков.\r\n"Кварталовец" высказывает свои мысли по поводу курса на ЕС и НАТО на 4-минуте видео.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=_gURvTdTQ4Q" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в НАТО хотят расширить военную поддержку Украины.\r\nТакже Рада утвердила проведение весенней сессии ПА НАТО в 2020 в Киеве.