На центральной станции лондонского метро распылили слезоточивый газ

Неизвестные распылили слезоточивый газ в поезде, стоявшем на станции метро Оксфорд-серкус линии Виктория в центре Лондона, сообщает "Русская служба BBC".\r\nИнцидент произошел в 09:13 утра по местному времени.\r\nПо сообщению британской транспортной полиции, пассажиры жаловались на кашель и затрудненное дыхание. Им была оказана медицинская помощь, сейчас их здоровью ничто не угрожает.\r\nПолиция считает, что был применен газ CS, вызывающий жжение в глазах и затрудненное дыхание. Также он известен как "Сирень".\r\nПолиция ищет очевидцев происшествия.\r\nМайкл Робертс был в поезде со своей девушкой, когда, по его словам, в их вагон зашли два человека.\r\n"И тут все почувствовали, что не могут нормально дышать", - рассказал 26-летний очевидец.\r\nПо словам представителя лондонской транспортной администрации, поезд был снят с линии и отправлен на карантин в депо.\r\nСтанция Оксфорд-серкус находится на пересечении Оксфорд-стрит и Риджент-стрит в самом центре Лондона. На ней совершают остановку поезда Центральной линии, линии Виктория и Бейкерлоо.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве в час пик на 1,5 часа закрывали пять станций метро из-за падения пассажира на рельсы.\r\nТакже в Париже во время многотысячного протеста полиция применила слезоточивый газ. Ранее в Лондоне в двух аэропортах и на ж\/д вокзале обнаружили посылки со взрывчаткой.