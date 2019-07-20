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20 июля 2019, суббота, 16:46 69
Европа 2019-07-20T18:30:02+03:00
Українські Новини
На центральной станции лондонского метро распылили слезоточивый газ

На центральной станции лондонского метро распылили слезоточивый газ

Мужчины, распылившие газ в лондонском метро. Фото: Британская транспортная полиция
Мужчины, распылившие газ в лондонском метро. Фото: Британская транспортная полиция

Неизвестные распылили слезоточивый газ в поезде, стоявшем на станции метро Оксфорд-серкус линии Виктория в центре Лондона, сообщает "Русская служба BBC".

Инцидент произошел в 09:13 утра по местному времени.

По сообщению британской транспортной полиции, пассажиры жаловались на кашель и затрудненное дыхание. Им была оказана медицинская помощь, сейчас их здоровью ничто не угрожает.

Полиция считает, что был применен газ CS, вызывающий жжение в глазах и затрудненное дыхание. Также он известен как "Сирень".

Полиция ищет очевидцев происшествия.

Майкл Робертс был в поезде со своей девушкой, когда, по его словам, в их вагон зашли два человека.

"И тут все почувствовали, что не могут нормально дышать", - рассказал 26-летний очевидец.

По словам представителя лондонской транспортной администрации, поезд был снят с линии и отправлен на карантин в депо.

Станция Оксфорд-серкус находится на пересечении Оксфорд-стрит и Риджент-стрит в самом центре Лондона. На ней совершают остановку поезда Центральной линии, линии Виктория и Бейкерлоо.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве в час пик на 1,5 часа закрывали пять станций метро из-за падения пассажира на рельсы.

Также в Париже во время многотысячного протеста полиция применила слезоточивый газ. Ранее в Лондоне в двух аэропортах и на ж/д вокзале обнаружили посылки со взрывчаткой.

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