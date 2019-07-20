Посольство США закликає покарати винних у смерті Шеремета

Посольство США в Україні закликає українську владу притягти до відповідальності винних у смерті журналіста інтернет-видання "Українська правда" та ведучого радіо "Вести" Павла Шеремета.

Про це сказано в повідомленні посольства в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"У третю річницю вбивства Павла Шеремета ми закликаємо владу проявити прихильність до свободи преси і притягти до відповідальності винних у його смерті. Незалежні ЗМІ відіграють важливу роль в українській демократії," - сказано в повідомленні.

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор у суботу відвідав місце (перетин вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві), де 3 роки тому підірвали автомобіль Шеремета, де журналісти провели акцію "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив генеральному прокурору Юрію Луценку, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, голові Національної поліції Сергію Князєву, голові Служби безпеки України Василю Грицаку 23 липня доповісти про хід розслідування.

У грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета істотно звузилося.

20 липня 2016 року автомобіль, в якому їхав Шеремет, був підірваний в центрі Києва.