підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
20 липня 2019, субота, 13:53 11
Зовнішня політика 2019-07-20T15:00:01+03:00
Українські Новини
Посольство США закликає покарати винних у смерті Шеремета

Посольство США закликає покарати винних у смерті Шеремета

Посольство США в Україні закликає українську владу притягти до відповідальності винних у смерті журналіста інтернет-видання "Українська правда" та ведучого радіо "Вести" Павла Шеремета.

Про це сказано в повідомленні посольства в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"У третю річницю вбивства Павла Шеремета ми закликаємо владу проявити прихильність до свободи преси і притягти до відповідальності винних у його смерті. Незалежні ЗМІ відіграють важливу роль в українській демократії," - сказано в повідомленні.

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор у суботу відвідав місце (перетин вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві), де 3 роки тому підірвали автомобіль Шеремета, де журналісти провели акцію "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив генеральному прокурору Юрію Луценку, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, голові Національної поліції Сергію Князєву, голові Служби безпеки України Василю Грицаку 23 липня доповісти про хід розслідування.

У грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета істотно звузилося.

20 липня 2016 року автомобіль, в якому їхав Шеремет, був підірваний в центрі Києва.

Більше новин про: Посольство США вбивство Павла Шеремета

Архів
Новини
Жінка загинула під колесами вантажівки на Одещині 15:10
Корупція в оборонці: НАБУ вилучив документи з "5 елементу" і "Богдан моторс" 14:28
У день виборів Україну накриє спека до +33 і локальні дощі 14:16 Карта
Посольство США закликає покарати винних у смерті Шеремета 13:53
Луценко заявив, що у справі вбивства Шеремета є "гарячі версії" 13:30
більше новин
Зеленський відштовхнув Полторака. Скріншот відео
ЗМІ опубліковали відео, де Зеленський відмахнувся від Полторака 15:38
Петра Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту. Фото: Країна
Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту: він сів на гальорці 22:38
Зеленський готовий повернути Росії Вишинського за Олега Сенцова 15:23
Від наркотиків в Євросоюзі найбільше людей помирає в Шотландії 22:10
"Фармак" не відстає від світових трендів у сфері ділового туризму, як способу підвищення кваліфікації 18:45
більше новин
Населення стабільно скорочується: на 100 померлих українців припадає 49 народжених 19:46
Неприємна процедура: Члени Офісу Президента не планують публікувати декларації 19:08
НАБУ проводить обшуки в спортклубі "5 елемент" в Києві 09:58
ДБР розслідує можливу причетність оточення Порошенка до вивезення з України екс-судді Чауса 11:30
Зеленський відштовхнув Полторака. Скріншот відео
ЗМІ опубліковали відео, де Зеленський відмахнувся від Полторака 15:38
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok