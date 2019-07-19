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19 июля 2019, пятница, 21:01 110
Политика 2019-07-19T21:01:56+03:00
Українські Новини
СНБО готовится к заседанию по вопросам энергобезопасности

СНБО готовится к заседанию по вопросам энергобезопасности

СНБО проведет заседание по энергобезопасности. Фото: rnbo.gov.ua
СНБО проведет заседание по энергобезопасности. Фото: rnbo.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен провести заседание по вопросам энергетической безопасности с учетом предложений экспертной группы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам заседания экспертной группы по вопросам защиты национальных интересов в энергетической сфере, которое провел секретарь Совета Александр Данилюк.

"Предполагается проведение следующего заседания экспертной группы, по итогам которого будут представлены предложения для включения в проект решения заседания СНБО по вопросам энергетической безопасности", - сказано в сообщении.

В сегодняшнем заседании приняли участие глава парламентского комитета ТЭК Александр Домбровский, народный депутат Виктория Войцицкая, представитель президента в Кабмине Андрей Герус, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун, первый замглавы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, врио главы АО "Укртрансгаз" Сергей Алексеенко, член НКРЭКУ Александр Формагей.

На этом заседании члены экспертной группы рассмотрели состояние и проблемные вопросы реформирования рынка природного газа Украины, разграничение до 1 января 2020 года видов деятельности НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с требованиями Европейского Союза (анбандлинга).

Кроме того, эксперты рассмотрели вопросы перспектив обеспечения природным газом украинских потребителей и функционирования ГТС Украины.

Как сообщали Українськi Новини, новому секретарю СНБО Александру Данилюку платят в два раза больше, чем платили Александру Турчинову.

С июня Александр Данилюк руководит национальным координационным центром кибербезопасности.

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