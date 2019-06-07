Похищенных детей Зеленский вернул в Украину на президентском самолете: сколько это стоило

В Украину вернулись 10 детей украинки Юлии Сусляк, которую в Грузии подозревают в торговле людьми. Она остается там под стражей. Дети же сегодня прилетели из Тбилиси на президентском самолете, который отправил за ними Зеленский. "Страна" выяснила, что обычным самолетом это было бы в разы дешевле.

6 июня на сайте президента Украины было обнародовано распоряжение №59/2019-рп о том, чтобы обеспечить возвращение детей Сусляк на родину.

В распоряжении главы государства также отмечается, что сопровождать детей должны уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, уполномоченные представители Ярмолинецькой районной государственной администрации Хмельницкой области и другие. Расходы возлагаются на Госуправделами.

До возвращения дети находились в местных приемных семьях и социальных учреждениях Грузии. В Украину они вернулись этой ночью.

В распоряжении Госуправления делами имеется три борта.

Первый - Airbus А319CJ, бизнес-самолет с повышенной дальностью полета на 119 мест (а в зависимости от модификаций - и больше). Второй - Ан-148, способный перевозить до ста пассажиров.

И третий - Ан-74, который самый небольшой из них, он может перевозить до 60 человек. Зато он и самый экономичный. Поэтому с высокой вероятностью за детьми могли послать именно его.

Какие самолеты есть на балансе ГУД. Скриншом с официального сайта ведомства

Расход топлива в таком самолете - 1,6 тонны в час. До Тбилиси из Киева лететь более двух часов. С обратной дорогой - почти пять часов и где-то восемь тонн керосина.

При стоимости тонны авиатоплива в Украине примерно 1500 долларов, только за него придется отдать примерно $12 тысяч. И это без учета стоимости обслуживания самолета, разрешения на пролет и платы за стоянку, которые для бортов №1 обычно очень высокие и могут варьироваться как угодно - государство платит. Поэтому сумма могла удвоиться в сравнение с платой за топливо.

То есть, на человека - десять детей и трое взрослых сопровождения (меньше никак, там много маленьких детей) - выходит около тысячи долларов.

Эти же цифры актуальны и для Ан-148, который есть на балансе Госуправения делами. А вот для президентского Airbus они возрастают до 1500 долларов с человека.

Какой конкретно борт забирал детей из Грузии - пока неизвестно, но общий порядок цифр ясен.

Также издание приводит более экономичные способы доставки борта.

Средняя стоимость билета эконом-класса из Тбилиси в Киев - 200 долларов. Даже если все десять детей не поместились бы на один рейс, то их можно было бы разделить на две партии в спровождении двух взрослых каждая.

Все это, включая перелет четырех сопровождающих из Киева в Тбилиси, обошлось бы казне максимум в три тысячи долларов. То есть, многократно дешевле, чем посылать президентский самолет из Украины и обратно. Даже если была задача доставить детей как можно быстрее и за один раз, можно было организовать чартер. Он стоит порядка 8000 долларов за рейс. Тоже дорого - но все равно дешевле, чем гонять борт №1.

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