Похищенных детей Зеленский вернул в Украину на президентском самолете: сколько это стоило

В Украину вернулись 10 детей украинки Юлии Сусляк, которую в Грузии подозревают в торговле людьми. Она остается там под стражей. Дети же сегодня прилетели из Тбилиси на президентском самолете, который отправил за ними Зеленский. "Страна" выяснила, что обычным самолетом это было бы в разы дешевле. \r\n6 июня на сайте президента Украины было обнародовано распоряжение №59\/2019-рп о том, чтобы обеспечить возвращение детей Сусляк на родину.\r\nВ распоряжении главы государства также отмечается, что сопровождать детей должны уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, уполномоченные представители Ярмолинецькой районной государственной администрации Хмельницкой области и другие. Расходы возлагаются на Госуправделами.\r\nДо возвращения дети находились в местных приемных семьях и социальных учреждениях Грузии. В Украину они вернулись этой ночью. \r\nВ распоряжении Госуправления делами имеется три борта.\r\nПервый - Airbus А319CJ, бизнес-самолет с повышенной дальностью полета на 119 мест (а в зависимости от модификаций - и больше). Второй - Ан-148, способный перевозить до ста пассажиров.\r\nИ третий - Ан-74, который самый небольшой из них, он может перевозить до 60 человек. Зато он и самый экономичный. Поэтому с высокой вероятностью за детьми могли послать именно его. \r\nКакие самолеты есть на балансе ГУД. Скриншом с официального сайта ведомства \r\nРасход топлива в таком самолете - 1,6 тонны в час. До Тбилиси из Киева лететь более двух часов. С обратной дорогой - почти пять часов и где-то восемь тонн керосина.\r\nПри стоимости тонны авиатоплива в Украине примерно 1500 долларов, только за него придется отдать примерно $12 тысяч. И это без учета стоимости обслуживания самолета, разрешения на пролет и платы за стоянку, которые для бортов №1 обычно очень высокие и могут варьироваться как угодно - государство платит. Поэтому сумма могла удвоиться в сравнение с платой за топливо.\r\nТо есть, на человека - десять детей и трое взрослых сопровождения (меньше никак, там много маленьких детей) - выходит около тысячи долларов. \r\nЭти же цифры актуальны и для Ан-148, который есть на балансе Госуправения делами. А вот для президентского Airbus они возрастают до 1500 долларов с человека. \r\nКакой конкретно борт забирал детей из Грузии - пока неизвестно, но общий порядок цифр ясен. \r\nТакже издание приводит более экономичные способы доставки борта.\r\nСредняя стоимость билета эконом-класса из Тбилиси в Киев - 200 долларов. Даже если все десять детей не поместились бы на один рейс, то их можно было бы разделить на две партии в спровождении двух взрослых каждая.\r\nВсе это, включая перелет четырех сопровождающих из Киева в Тбилиси, обошлось бы казне максимум в три тысячи долларов. То есть, многократно дешевле, чем посылать президентский самолет из Украины и обратно. Даже если была задача доставить детей как можно быстрее и за один раз, можно было организовать чартер. Он стоит порядка 8000 долларов за рейс. Тоже дорого - но все равно дешевле, чем гонять борт №1.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Херсоне женщина пыталась продать ребенка ради покупки дома.\r\nРанее в Запорожье женщина пыталась продать 15-летнего сына.