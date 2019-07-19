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19 липня 2019, пʼятниця, 16:32 9
Зовнішня політика 2019-07-19T16:42:18+03:00
Українські Новини
У Грузії відпустили на свободу українку, затриману за підозрою в торгівлі дітьми

У Грузії відпустили на свободу українку, затриману за підозрою в торгівлі дітьми

Грузія звільнила громадянку України Юлію Сусляк, яка була затримана за підозрою в торгівлі дітьми грузинською поліцією на початку квітня.

Адвокат Сусляка Зураб Тодуа сказав, що грузинська прокуратура звільнила її, оскільки не було достатньо доказів, щоб утримати її в тюрмі, пише Agenda.ge.

Тодуа каже, що прокуратура планує направити матеріали справи до прокуратури для подальшого розслідування.

Українська громадянка Юлія Сусляк прибула до Грузії з десятьма дітьми 8 квітня, а 25 квітня була арештована за торгівлю дітьми, за що вона повинна була б відбути у в'язниці від 14 до 17 років у разі засудження.

7 червня президент України Володимир Зеленський відправив літак у Грузії, щоб повернути десять дітей в Україну.

Поліція повідомила, що жінка приїхала до Грузії з Росії і планувала переїхати на окуповану територію Абхазії з дітьми, яких вона супроводжувала.

Поліція знайшла документи для десяти дітей, які назвали свої прізвища. Поліція запідозрила торгівлю дітьми, тому що четверо дітей народилися в 2017 році.

Юлія Сусляк вийшла з в'язниці близько першої дня 19 липня.

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